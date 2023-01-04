الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير: مصر تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات للتنقيب عن النفط والغاز

حقل غاز
حقل غاز

قال موقع "اويل ريفيو ميدل إيست" المعني بقطاع النفط والغاز بالشرق الأوسط، إن مصر تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات للتنقيب عن النفط والغاز في البلاد، مع إتاحة الفرصة لشركات جديدة للمشاركة.

وذكر التقرير يتألف العطاء من 12 قطعة، مقسمة بين البحرية والبرية، مع الموعد النهائي لتقديم العطاءات في 30 أبريل 2023.

واضاف أن ذلك يتماشى مع استراتيجية الوزارة التي تم إطلاقها في عام 2016 لجذب المزيد من الاستثمارات للتنقيب عن النفط والغاز في مصر للشركات القائمة ، مع إتاحة الفرصة للمنظمات الجديدة للمشاركة أيضًا، وفقًا للوزير طارق الملا،  وزير البترول والثروة المعدنية اعتبارًا من 22 ديسمبر، أعلن أن مصر على استعداد لاستثمار ما مجموعه 2.1 مليار دولار أمريكي في خطط التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي حتى عام 2025.

وأشار الملا أيضًا إلى أن المناقصة الجديدة هي الثالثة للاستفادة من الأساليب الرقمية الحديثة لبوابة المنبع المصرية، والتي توفر وصولاً افتراضيًا إلى جميع المعلومات الأساسية لجولة عطاء 2022 ، بما في ذلك إحداثيات الكتل المفتوحة المعروضة ، والزلزالية. المسوحات والرؤى الجوفية وحزم البيانات وكذلك البنود والشروط الرئيسية واتفاقية النموذج. 

وتأتي المناقصة في الوقت الذي شهدت فيه مصر زيادة في احتياطياتها من الطاقة في عام 2022، مع اكتشاف 53 اكتشافًا جديدًا للنفط والغاز، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.

وتشمل الاكتشافات الجديدة 42 بئراً نفطياً و 11 بئراً غازية في الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر الأبيض المتوسط ​​ودلتا النيل.

وارتفع إجمالي إنتاج مصر من جميع المنتجات البترولية إلى 75.5 مليون طن في عام 2022. وتم إنتاج إجمالي 27.80 مليون طن من النفط الخام والمكثفات، بالإضافة إلى حوالي 50.60 مليون طن من الغاز الطبيعي، و 1.1 مليون طن من البيوتان.

وأدى ارتفاع إنتاج البترول إلى انخفاض الواردات من النفط الخام وبعض المنتجات البترولية.

البترول والثروة المعدنية الاكتشافات التنقيب عن النفط الثروة المعدنية النفط والغاز الطبيعي

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وائل لطفي

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