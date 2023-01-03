الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق: الحرب الروسية وحدت معاناة العالم

حماية المستهلك
حماية المستهلك

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق، إن أزمة كورونا والحرب الروسية وحدت معاناة العالم على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن أشقاءه في كندا يتحدثون عن ارتفاع الأسعار بصورة لم تحدث من قبل. 

وتابع "يعقوب"، خلال حواره  ببرنامج "المشهد"، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع على فضائية "ten"، أن مصر كانت تعتمد على الصين في معظم السلع المستوردة، ولكن الأسعار ارتفعت الفترة الأخيرة، ويجب استغلال هذا الأمر في زيادة السلع المنتجة محليًا.

 وأشار إلى ضرورة ضبط حلقات التداول، والعمل على منع الفاقد الذي يحدث في المحاصيل، لأن هذا الفاقد يؤدي إلى تقليل الإتاحة، وبالتالي ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى ضرورة دعم التنافسية غير القائمة على الاستغلال، والتوسع في أسواق الجملة في كافة المحافظات والمراكز. 

وأضاف أن ارتفاع الأسعار يحدث إما بسبب استغلال التجار أو بسبب عدم توفر السلع، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يصدر بيانًا يوزع على كافة الأجهزة الحكومي حول أسباب ارتفاع الأسعار، ولذلك هناك ضرورة في توزيع السيارات المتحركة في الأماكن التي قد تشهد ارتفاعًا في الأسعار للعمل على خفضها، وتوعية المستهلك ببدائل شراء السلع بأسعار مخفضة.

رئيس جهاز حماية المستهلك الحرب الروسية معاناة العالم وحدة المستويات ازمة كورونا

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