الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نقل 5 مصابين فى حادث سير ببنى سويف إلى مستشفى الفشن

حادث مروري
حادث مروري

نقلت سيارات الإسعاف 5 مصابين في حادث تصادم دراجتين ناريتين في بني سويف إلى مستشفى الفشن المركزي.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق تلت منشأة السادات بمركز الفشن، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث؛ لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بـ3 سيارات إلى مكان الحادث؛ لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى: "طارق . ج ظ م" 22 سنة، و"حمدي. ن . خ"24 سنة، و"حمدي. أ . ح" 24 سنة، و"حمدي . ج . أ" 23 سنة، وجميعهم يقيمون قرية صفط الخرسا بمركز الفشن، بالإضافة إلى "هاجر . ج . م" 17 سنة.

تصادم دراجتين في مركز الفشن حادث مروري في بني سويف تصادم دراجتين ناريتين مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف مدير أمن بني سويف مستشفى الفشن المركزي مساعد وزير الداخلية

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