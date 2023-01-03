نقل 5 مصابين فى حادث سير ببنى سويف إلى مستشفى الفشن

نقلت سيارات الإسعاف 5 مصابين في حادث تصادم دراجتين ناريتين في بني سويف إلى مستشفى الفشن المركزي.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق تلت منشأة السادات بمركز الفشن، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث؛ لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بـ3 سيارات إلى مكان الحادث؛ لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى: "طارق . ج ظ م" 22 سنة، و"حمدي. ن . خ"24 سنة، و"حمدي. أ . ح" 24 سنة، و"حمدي . ج . أ" 23 سنة، وجميعهم يقيمون قرية صفط الخرسا بمركز الفشن، بالإضافة إلى "هاجر . ج . م" 17 سنة.