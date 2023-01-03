سفينة «لوجوس هوب» ترسو بميناء بورسعيد السياحى.. غدًا

أتمت محافظة بورسعيد، استعداداتها لاستقبال سفينة الكتب «لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحى صباح الغد في تمام الساعة ١١ صباحًا، وتفتح السفينة أبوابها للزائرين بعد غدٍ الخميس بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء يوميًا لمدة 20 يومًا فيما عدا الأحد، وتستقبل زائريها الجمعة من الثالثة عصرًا حتى العاشرة مساء، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة.

وأعلنت محافظة بورسعيد، عن الترتيبات التنظيمية والأمنية المتعلقة باستقبال «لوجوس» والمترددين على مكتبتها وفعالياتها الثقافية المختلفة، وأشارت إلى جاهزية الميناء السياحى لاستقبال زائرى المكتبة من الطلاب ومحبى القراءة فى الفئات العمرية ما بين 13 إلى 65 عامًا.

وكان محافظ بورسعيد، قد وجه بضرورة تكاتف وتعاون كافة الجهات التنفيذية والأمنية، وإعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة رسو السفينة بميناء بورسعيد، كما وجه المحافظ بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة، ومنع التكدس المروري وتوفير ساحات انتظار للسيارات والأتوبيسات القادمة من المحافظات الأخرى.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن هناك تنسيقًا متواصلًا بين كافة أجهزة المحافظة والهيئة الاقتصادية للتيسير على الزائرين خلال تنقلاتهم من وإلى السفينة، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الدخول للمركب، فضلًا عن تنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى المركب، مؤكدًا أنه خلال فترة رسو مركب الكتب بميناء بورسعيد سيتم توفير فرق موسيقية على مدار اليوم في ساحة مصر، فضلًا عن تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية التي تتماشى مع الحدث.