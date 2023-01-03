غدًا.. عرض فيلم «المحارب أحمد بدوي» بمركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية؛ التابع للمركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى أمسية سينمائية، الأربعاء المقبل، يعرض خلالها فيلم "المحارب" أحمد بدوي للمخرج "عاطف شكري" من انتاج المركز القومي للسينما، تحت اشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير مركز الثقافة السينمائية.

يعقب عرض الفيلم تقام ندوة لمناقشة الجمهور من خلال مشاهدتهم للفيلم، وذلك مع صناع العمل وتدير النقاش الكاتبة الصحفية أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

الفيلم ينتمي الي أفلام السيرة الذاتية ويتناول الفيلم قصة بطولة الفريق أحمد بدوي أحد رموز حرب أكتوبر المجيدة ،ويأتي ذلك ضمن أحتفالات أكتوبر المقامة علي مدار العام بمركز الثقافة السينمائية وذلك بمناسبة مرور ٥٠ عام علي ذكري الانتصار.

واستطاع الفريق احمد بدوى مع فرقته عبور قناة السويس، إلى أرض سيناء ، في حرب أكتوبر 1973، من موقع جنوب السويس، ضمن فرق الجيش الثالث الميداني، وتمكن من صد هجوم إسرائيلي، استهدف مدينة السويس.

عندما قامت القوات الإسرائيلية بعملية الثغرة، على المحور الأوسط، اندفع بقواته إلى عمق سيناء، لخلخلة جيش العدو، واكتسب أرضاً جديدة، من بينها مواقع قيادة العدو، في منطقة عيون موسى جنوب سيناء، ولما حاصرته القوات الإسرائيلية، استطاع الصمود مع رجاله، شرق القناة، في مواجهة السويس.

في 2 مارس 1981، لقي الفريق أحمد بدوي، هو وثلاثة عشر من كبار قادة القوات المسلحة، مصرعهم، عندما سقطت بهم طائرة عمودية، في منطقة سيوة، بالمنطقة العسكرية الغربية، بمطروح.

أصدر الرئيس أنور السادات قراراً بترقية الفريق أحمد بدوي إلى رتبة المشير وترقية رفاقه الذين قضوا معه إلى الرتب الأعلى في نفس يوم موته، واعتبارهم شهداء الوطن.

نال الفريق أحمد بدوى العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات، أبرزها وسام نجمة الشرف العسكرية، ونوط التدريب.