الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

راشفورد في الهجوم.. تشكيل يونايتد أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

اليونايتد
اليونايتد

أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بورنموث مساء اليوم ضمن إطار مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

وأجرى تين هاج تعديلات بالجملة على تشكيل اليونايتد حيث دفع بكل من فيكتور ليندلوف، فان دي بييك وهاري ماجواير.

تشكيل اليونايتد.. تعديلات بالجملة من تين هاج أمام بورنموث

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: بيساكا، ماجواير، ليندلوف، شاو

خط الوسط: إريكسن، فان دي بييك، كاسيميرو، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: مارسيال، راشفورد

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث 

وتقام مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2. 

وحقق اليونايتد 3 انتصارات متتالية، وذلك عقب انتهاء كأس العالم بالفوز على بيرنلي بهدفين دون رد في ثمن نهائي كأس الرابطة، قبل الفوز على نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف نظيفة، ثم فاز على حساب وولفرهامبتون في الجولة الماضية 1-0.

 مان يونايتد ضد بورنموث 

ويعتمد مانشستر يونايتد في تألقه الحالي على مهاجمه ماركوس راشفورد المتألق خلال الفترة الحالية، في مرحلة ما بعد رحيل كريستيانو رونالدو الذي انتقل لصفوف النصر السعودي. 

في المقابل، سقط فريق بورنموث على يد كريستال بالاس بهدفين نظيفين، ولا يعيش أفضل حالاته في الوقت الحالي، لكنه يامل في مفاجئة الشياطين الحمر على أرضه.

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد، في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة، في حين سيدخل نادي بورنموث، المباراة، محتلا المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

أما عن موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “الإمارات” معقل “الجانرز”.

وتُنقل مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

اليونايتد تشكيل اليونايتد تين هاج بورنموث ماجواير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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