الثلاثاء 03 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وسط الزراعات.. الأمن يكثف جهوده لكشف لغز جثة فى مدينة قوص

جثة
جثة

تجري أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن قنا، جهودًا مكثفة لكشف لغز العثور على جثة وسط الزراعات في مدينة قوص، حيث تم التحفظ على الجثة، وتحرير محضر بالواقعة.

وكانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بقوص جنوب قنا، على جثة شاب ملقاة بالزراعات في مدينة قوص، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة شاب ملقاة بالزراعات في بندر قوص جنوب محافظة قنا، وتبين أن الجثة لشاب يدعي فتحي.م، 35 عامًا، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى الجناة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى في انتظار التصاريح اللازمة للدفن.

العثور على جثة جثة وسط الزراعات مباحث قوص مباحث قنا ضبط جثة في الزراعات

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وائل لطفي

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