القبض على مسجل خطر يسرق الشقق السكنية بالسلام

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم، من القبض على مسجل خطر وراء سرقة الشقق السكنية في منطقة السلام.

وتبين ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وبحوزته ساعة يد، هاتف محمـــول مجهوليـن المصدر.

وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان بأسلوب "التسلق"، كما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن.

وأقر بارتكابه 3 وقائع أخرى، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.