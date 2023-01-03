الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على مسجل خطر يسرق الشقق السكنية بالسلام

حبس
حبس

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم، من القبض على مسجل خطر وراء سرقة الشقق السكنية في منطقة السلام.

وتبين ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وبحوزته ساعة يد، هاتف محمـــول مجهوليـن المصدر.

وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان بأسلوب "التسلق"، كما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن.

وأقر بارتكابه 3 وقائع أخرى، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

منطقة السلام سرقة الشقق السكنية مسجل خطر القبض

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

سرقة 3.8 مليون جنيه من داخل مكتب فى عابدين

القبض على ديلر مخدرات فى المرج

«الصحة»: القوافل الطبية قدمت خدماتها لـ2.3 مليون مواطن العام الماضى

في نشرة التوظيف.. «القوى العاملة» تعلن عن 1223 فرصة عمل

مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصفين الأول والثانى الثانوى

الأولى بالشرق الأوسط.. أبرز المعلومات عن محطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام