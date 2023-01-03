الثلاثاء 03 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بطعن زميله بسبب كرة القدم في الشرقية

حبس
حبس

أمرت نيابة منيا القمح العامة بالشرقية، حبس الطفل المتهم بإصابة أخر بجرح طعنى بالبطن، بسبب خلافات بينهما على لهو كرة القدم بملعب كفر العرب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول "أحمد .ع" 13 عاما، مقيم قرية كفر بدران، نطاق مركز شرطة منيا القمح، مصابا بجرح طعنى بالبطن.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء توجه الطفل لملعب كفر العرب للهو مع زملائه بكرة القدم، حدثت بين وبين أخر عمره 13 عاما مشادة انتهت بقيام الأخير بطعنة بسلاح أبيض.

تم القبض على الطفل المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

القبض محضر بالواقعة البحث الجنائي جرح طعني بالبطن حبس الطفل

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وائل لطفي

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