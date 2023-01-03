الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يتابع المشروعات الجارى تنفيذها فى بنها

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها، وذلك لدفع الأعمال بها، حيث استهل الجولة بتفقد أعمال المرحلة الثالثة (ج) من ممشى أهل مصر بمدينة بنها، والذي يبلغ طوله 550 مترًا، وتبدأ من أمام مجلس مدينة بنها وانتهاءً بنادي الشرطة. 

ويأتي تنفيذه على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ، ب)، إذ تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية والخوازيق والحائط الساند بطول الكورنيش، وجارِ تركيب حديد الكريتال على السور المطل على نهر النيل، والبدء في تجهيز أعمال التشطيبات.

وشدد "الهجان" على دفع الأعمال للانتهاء من الممشى وفتحه أمام المواطنين ليكون متنفسًا جديدًا لهم، مع مراعاة الرسومات الهندسية والأعمال الفنية لتفادي أي أخطاء في التصميم، مشيرًا إلى أن إنشاء الممشى سيتم بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

كما تابع المحافظ، أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا بمدينة بنها للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع، والعمل على سيولة الحركة المرورية لإحداث نقلة نوعية بمختلف مدن وأحياء المحافظة ولإظهار الطابع المميز لكل مدينة، حيث تابع أعمال إنشاء نافورة مائية لإضافة لمسة جمالية للمدخل الرئيسي للمدينة وذلك في إطار الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية للإرتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

واختتم الجولة بتفقد أعمال رصف شارع الترعة بمنطقة أتريب ببنها بطول ٤٥٠ مترًا وبعرض ١٨ مترًا، ووجّه المحافظ، بدفع الأعمال ومراجعة منسوب طبقة الأسفلت واستكمال أعمال التطوير بالشارع ودهان أعمدة الإنارة ودهان البلدورات. 

اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية محافظ القليوبية ممشي أهل مصر المشروعات الجاري تنفيذها مدينة بنها

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