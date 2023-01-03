«رمته فى الزبالة».. إجراء تحليل مخدرات للمتهمة بقتل رضيعها فى السلام

أمرت النيابة العامة ، اليوم الثلاثاء، بعرض المتهمة بقتل رضيعها في السلام، على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات والكحوليات من عدمه.

كان مأمور قسم شرطة السلام ثان، قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة رضيع وسط أكوام القمامة، وبالانتقال تبين العثور على جثة رضيع لم يتجاوز عمره عدة أيام، مصابا بعدة طعنات.

وقال شهود العيان إن سيدة وراء إلقاء الجثة، وتم تحديد هويتها من كاميرات المراقبة، وتم ضبطها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.