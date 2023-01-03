الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى تصادم بشبين القناطر

جريدة الدستور

أصيب شخصان بجروح وكسور متفرقة بالجسم، الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل في مركز شبين القناطر بالقليوبية.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق "نوى – قليوب" بمنطقة الشيخ صبحي.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين اصطدام سيارة ودراجة نارية، ما أسفر عن إصابة شخصين هما "مصطفى. أ"، "محمود. ر"، تم نقلهما للمستشفى، وتصرح لأحدهما بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم، بينما مازال الثاني تحت الملاحظة.

وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

شبين القناطر حادث تصادم اصابة

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