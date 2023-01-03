غزل المحلة يواجه سيراميكا كليوباترا فى الدورى

يستضيف غزل المحلة فريق سيراميكا كليوباترا في الثالثة إلا ربع عصر اليوم بملعب غزل المحلة في الأسبوع الحادي عشر للدوري الممتاز.

غزل المحلة بقيادة القبرصي نيكوديموس بابا فاسيليو يحتل المركز الخامس برصيد 18 نقطة من خمسة انتصارات وثلاث تعادلات وهزيمتين وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف وجمع نقطتين فقط من أخر ثلاث مباريات بالتعادل مع فاركو وسموحة والهزيمة أمام فيوتشر ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 21 والانفراد بالمركز الرابع.

القبرصي نيكوديموس بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : عمرو شعبان ومحمود الحضري وأحمد ميهوب ومحمد نبيه ومحمود علاء ومحمد سيد بازوكا والسيد الشبراوي وهاني عادل ومعاذ الحناوي وإيهاب سمير ومصطفى العش وأحمد الشيخ وخالد الأخميمي وحسام حسن وأحمد النادري وحميد ماو وكريم مصطفى وأحمد الجعيدي وعبده يحي وعبدالرحمن عاطف وجبريل أوروك ومصطفى الديشا.

وشهدت القائمة عودة حميد ماو بعد انتهاء إيقافه بينما يغيب باولن فوافي الذي تم فسخ تعاقده مع النادي.

في المقابل يحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أحمد سامي المركز التاسع برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات و4 هزائم وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وجمع 5 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على أسوان والتعادل مع الداخلية والأهلي والهزيمة أمام الاتحاد السكندري ويسعى للفوز والوصول للنقطة 15 والاقتراب من المربع الذهبي خاصة أن الفوز سيقلص الفارق مع بيراميدز الى خمس نقاط.

أحمد سامي قام بتجهيز القوة الضاربة لفريقه من أجل العودة بالنقاط الثالث وأكد للاعبيه أنه لن يقبل نتيجة غير الفوز.

يدير المباراة عبد العزيز سيد ويساعده أحمد نوفل وأحمد زيدان ومعهم صبحي العمراوي حكما رابعا وعلاء صبري حكم فيديو وخالد حسين مساعد حكم فيديو.