عبد الحفيظ: حققنا فوزًا مهمًّا على بيراميدز.. وثقتنا كبيرة في قدرات اللاعبين

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على حساب فريق بيراميدز، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأوضح أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، وظهروا بشكل مميز، وأن الأجواء الإيجابية داخل الفريق تعتبر من أهم المكاسب.

وأضاف: «لدينا ثقة كبيرة في قدرات اللاعبين، وبالتأكيد نخوض المباريات وسط حالة من الضغط الشديد، ولا يوجد فريق في العالم يفوز بـ34 جولة متتالية حتى لو حقق الدوري بدون خسارة، فمن الطبيعي أن يفقد بعض النقاط».

وأكمل: «كل مباراة نجتازها نغلق صفحتها، وننظر للأمام، ونمضي قدمًا لتحقيق أهدافنا، ولدينا فترة انتقالات في شهر يناير، سوف يتم خلالها التدعيم بالعناصر التي تمثل إضافة إلى جانب المجموعة الموجودة والتي تملك قدرات كبيرة ونثق بها للغاية».

وأشار إلى أن الأهلي يخوض مباريات مضغوطة خلال الفترة القادمة، وهو ما يجعل الجهاز الفني يقوم بتدوير مشاركة اللاعبين لتجنب الإصابات.