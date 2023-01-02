الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تحرك برلماني حول التمييز بين خريجي «طب الأسنان» من الجامعات الخاصة والحكومية

النائب عاطف مغاوري
النائب عاطف مغاوري

تقدم النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووجهه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بشأن التمييز بين خريجي كليات طب الأسنان من الجامعات الحكومية  والخاصة، أثناء فترة الامتياز، حيث يحصل طلاب الجامعات الحكومية على الحد الأدنى للأجور خلال فترة الامتياز.

وأوضح أن خريجي طب الأسنان من الجامعات الخاصة لا يحصلون على أجور بل يقوموا" مطالبين" بسداد مبالغ مقابل حزمة الامتياز ولا يحصلون على أجور أسوة بزملائهم خريجي طب الأسنان للجامعات الحكومية، حيث يسددون مبلغ 1700شهريا، في حالة قضاؤه الامتياز  بأحد المستشفيات الجامعية، وسداد مبلغ 5000جنيهًا في حالة قضاؤه الامتياز بمستشفيات وزارة الصحة ويتم سداد المبلغ بالوزارة.

وطالب المغاوري، بإحالة طلب الاحاطة للجنة مختصة لمناقشته والبت فيه.

يذكر أن النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، سبق وتقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهه لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال، وذلك بشأن تطبيق الوزارة لائحة الموارد البشرية على كافة الشركات.

وأشار المغاوري، في طلب الإحاطة، إلى أن تطبيق وزارة قطاع الأعمال للائحة الموارد البشرية على كافة الشركات الخاضعة لها، رغم أن رئيس مجلس الوزراء قد سبق له الطلب بتأجيل تلك اللائحة لحين إجراء حوار مجتمعي حولها، تشارك فيه المنظمات النقابية الممثلة للعمال، خاصة أن تطبيق هذه اللائحة يترتب عليه الانتقاص من حقوق العمال المالية التى استقر عليها الوضع وأصبحت تمثل مراكز قانونية للعمال.

الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الجامعات الحكومية والخاصة النائب عاطف المغاوري طلاب الجامعات الحكومية مستشفيات وزارة الصحة خريجي طب الأسنان التمييز بين خريجى طب الأسنان من الجامعات الخاصة والحكومية

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