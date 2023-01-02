«قصور الثقافة» تستكمل البرنامج التثقيفى «الأزمات والتفاوض»

استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، البرنامج التثقيفي "الأزمات والتفاوض" الذي تقدمة الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام والمنفذ بقصر السينما بجاردن سيتي.

تحدث الدكتور محمد ندا حول الإنذار المبكر عن الازمات وتطرق إلى عدة نقاط جوهرية أهمها بيان مفهوم نظام الانذار المبكر في إطار القانون الدولي، وبيان الدور الذي يمارسه في إطار الحد من مخاطر الكوارث، فضلاً عن التطرق إلى أهم المعوقات والتحديات التي تواجهه، متناولاً في نهاية المحاضرة جملة من المقترحات التي من شأنها تفعيل الدور الذي يمارسه الإنذار المبكر في الحد من مخاطر الكوارث.

أضاف تزداد حالات الكوارث والنزاعات المسلحة وانتشار الأوبئة وتزداد معها المخاطر التي يدفع ضريبتها في المقام الأول الإنسان نظراً الى ما يصيبه من خسائر في الأرواح والممتلكات، ناهيك عن تعرض مصالح الدولة لذات المصير، فبات نظام الإنذار المبكر ضرورة ملحة ينبغي على المجتمع الدولي تفعيله مع الزام الدول بضرورة تبني أنظمة من هذا القبيل، ولكن وبالرغم من كل تلك الجهود فإن الواقع يعكس عدم جدوى هذه الآلية في الحد من مخاطر الكوارث ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى وجود العديد من المعوقات التي تضعف من فعالية هذا النظام على ارض الواقع.

وتابع: "فنجد البعض يرجعها إلى ضعف الدعم المادي لهذا النظام وعدم التزام الدول بتشريع قوانين خاصة به فضلاً عن امتناع بعض الدول عن التبليغ وبشكل استباقي عن مسببات الكوارث لأسباب متعددة، كل هذه العوامل وغيرها أضعفت من فعالية هذا النظام وحالت دون ممارسته لدوره على الوجه الصحيح".

وفي ثاني المحاضرات استكمل المتدربون ورش عملهم، والانتهاء من الخطوات النهائية بها تمهيداً لعرضها وتقييمها من السيد اللواء أركان حرب أحمد يسري.