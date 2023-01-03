الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أسعار الدواجن اليوم فى مصر الثلاثاء 3 يناير 2023

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

ننشر لكم أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 3 يناير 2023، حيث تبحث ربات البيوت الراغبين في وضع ميزانية مشتريات شهرية تكفي كافة احتياجات الأسرة، حيث يتم تحديث أسعار الطيور في الأسواق الشعبية باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب والإقبال على الشراء وأسعار الأعلاف الحيوانية ومدخلات صناعة الثروة الداجنة في مصر والتي غالبا من يتم استيرادها من الخارج.


أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 3 يناير 2023

أعلنت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية في القاهرة عن ارتفاع أسعار الطيور بالمزارع حيث سجل كيلو الفراخ البيضاء التسمين نحو 44 جنيها في حين يصل سعره في الأسواق المصرية من 48 إلى 49 جنيها حسب كل منطقة بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

وإليكم أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 3 يناير 2023 وفقا للأسعار الأخيرة وهى كما يلي:-

أسعار الدواجن اليوم في مصر 

سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين نحو 44 جنيها في المزارعة في حين يصل سعره للمستهلكين في الأسواق من 48 إلى 49 جنيها.
سعر كيلو الفراخ الساسو نحو 55 جنيها في المزارعة في حين يصل سعره للمستهلكين في الأسواق من 59 إلى 60 جنيها.

سعر كيلو الفراخ الأمهات نحو 41 جنيها في المزارعة في حين يصل سعره للمستهلكين في الأسواق من 43 إلى 44 جنيها.

سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 65 جنيها في المزارعة في حين يصل سعره للمستهلكين في الأسواق من 67 إلى 69 جنيها.

سعر كيلو الفراخ الرومي نحو 65 جنيها في المزارعة في حين يصل سعره للمستهلكين في الأسواق من 72 إلى 75 جنيها.

سعر البط اليوم 


سعر كيلو البط البلدي نحو 55 جنيها في المزارعة في حين يصل سعره للمستهلكين في الأسواق من 60 إلى 65 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 2 يناير 2023 فى محلات الصاغة

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 2 يناير 2023 فى البنك المركزى والبنوك المصرية

سعر كيلو البط المسكوفي نحو 45 جنيها في المزارعة في حين يصل سعره للمستهلكين في الأسواق من 50 إلى 55 جنيها.

سعر كيلو البط الفرنساوي نحو 49 جنيها في المزارعة في حين يصل سعره للمستهلكين في الأسواق من 50 إلى 55 جنيها.

سعر كيلو البط المولر نحو 39 جنيها في المزارعة في حين يصل سعره للمستهلكين في الأسواق من 40 إلى 44 جنيها.

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سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 2 يناير 2023 فى البنك المركزى والبنوك المصرية

سعر كيلو الأوراك من 55 إلى 57 جنيها.

سعر كيلو البانية من 110 إلى 115 جنيها.

سعر كيلو الكبد والقوانص من 55 إلى 60 جنيها.

سعر كيلو الصدور بالعظم من 50 إلى 56 جنيه.

سعر كيلو الأجنحة من 60 إلى 63 جنيها.

سعر كيلو الهياكل من 20 إلى 25 جنيها.
 

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وائل لطفي

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