أسعار الدواجن اليوم فى مصر الثلاثاء 3 يناير 2023

ننشر لكم أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 3 يناير 2023، حيث تبحث ربات البيوت الراغبين في وضع ميزانية مشتريات شهرية تكفي كافة احتياجات الأسرة، حيث يتم تحديث أسعار الطيور في الأسواق الشعبية باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب والإقبال على الشراء وأسعار الأعلاف الحيوانية ومدخلات صناعة الثروة الداجنة في مصر والتي غالبا من يتم استيرادها من الخارج.



أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 3 يناير 2023

أعلنت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية في القاهرة عن ارتفاع أسعار الطيور بالمزارع حيث سجل كيلو الفراخ البيضاء التسمين نحو 44 جنيها في حين يصل سعره في الأسواق المصرية من 48 إلى 49 جنيها حسب كل منطقة بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

وإليكم أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 3 يناير 2023 وفقا للأسعار الأخيرة وهى كما يلي:-

أسعار الدواجن اليوم في مصر

سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين نحو 44 جنيها في المزارعة في حين يصل سعره للمستهلكين في الأسواق من 48 إلى 49 جنيها.

سعر كيلو الفراخ الساسو نحو 55 جنيها في المزارعة في حين يصل سعره للمستهلكين في الأسواق من 59 إلى 60 جنيها.

سعر كيلو الفراخ الأمهات نحو 41 جنيها في المزارعة في حين يصل سعره للمستهلكين في الأسواق من 43 إلى 44 جنيها.

سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 65 جنيها في المزارعة في حين يصل سعره للمستهلكين في الأسواق من 67 إلى 69 جنيها.

سعر كيلو الفراخ الرومي نحو 65 جنيها في المزارعة في حين يصل سعره للمستهلكين في الأسواق من 72 إلى 75 جنيها.

سعر البط اليوم



سعر كيلو البط البلدي نحو 55 جنيها في المزارعة في حين يصل سعره للمستهلكين في الأسواق من 60 إلى 65 جنيها.

سعر كيلو البط المسكوفي نحو 45 جنيها في المزارعة في حين يصل سعره للمستهلكين في الأسواق من 50 إلى 55 جنيها.

سعر كيلو البط الفرنساوي نحو 49 جنيها في المزارعة في حين يصل سعره للمستهلكين في الأسواق من 50 إلى 55 جنيها.

سعر كيلو البط المولر نحو 39 جنيها في المزارعة في حين يصل سعره للمستهلكين في الأسواق من 40 إلى 44 جنيها.

سعر كيلو الأوراك من 55 إلى 57 جنيها.

سعر كيلو البانية من 110 إلى 115 جنيها.

سعر كيلو الكبد والقوانص من 55 إلى 60 جنيها.

سعر كيلو الصدور بالعظم من 50 إلى 56 جنيه.

سعر كيلو الأجنحة من 60 إلى 63 جنيها.

سعر كيلو الهياكل من 20 إلى 25 جنيها.

