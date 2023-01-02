الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: حملات تموينية لضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية بالمراكز والأحياء (صور)

حملات تموينية
حملات تموينية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بشن حملات بصورة مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة لضبط الأسواق والتلاعب في الأسعار والقضاء على الغش التجاري والتأكد من صلاحية المعروضات، حفاظًا على الصحة والسلامة العامة.

وأوضح اللواء عصام سعد إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر لردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والرقابية وجهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والطب البيطري في هذا الشأن.

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وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد شنت حملة تموينية وتفتيشية بمركزي ساحل سليم وأبوتيج وحي شرق بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وبمشاركة رؤساء ونواب المراكز ومسئولي التموين بالإدارات التموينية ومراقبة الأغذية للتفتيش والاشغالات والبيئة ورخص المحلات وهو ما أسفر عن ضبط كمية من اللحوم خارج المجازر الحكومية وبعض المواد الغذائية مجهولة المصدر وبعض الآخر منتهى الصلاحية.

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وأشار إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر متنوعة منهم محاضر صحة ومخالفة حماية المستهلك وعدم الاعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير مؤكداً على استمرار الحملات بالقرى والمراكز ومحاربة كافة صور الاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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وأكد المحافظ في وقت سابق التنسيق بين قطاعي الصحة والتعليم لتنفيذ حملات ومبادرات مختلفة للطلاب بمدارس المحافظة للمراحل التعليمية المختلفة كالكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم وشلل الأطفال وحملات التطعيم المختلفة وذلك في إطار خطة الدولة لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين والوقاية من الأمراض وزيادة مناعتهم وتوفير صحة وحياة أفضل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030.

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إحكام الرقابة علي الأسواق الإجراءات القانونية اللازمة الأجهزة التنفيذية الإجراءات القانونية التنسيق والتعاون الرقابة على الأسواق الصحة والسلامة العامة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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