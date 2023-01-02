سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 2 يناير 2023 فى محلات الصاغة

شهد سعر الذهب استقرارًا اليوم الإثنين 2 يناير 2023 في محلات الصاغة وورش التصنيع المصرية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك عقب تراجع بنسبة 2.9% بالأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي في نهاية عام 2022، حيث سجل معدن الذهب النفيس ارتفاعًا بلغت قيمته نحو 9.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي 2022، وذلك خلال شهور (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر).

سعر الذهب اليوم الإثنين 2 يناير 2023 في محلات الصاغة

تشهد الأسواق المصرية زيادة طفيفة في سعر الذهب اليوم الإثنين 2 يناير 2023 في محلات الصاغة بلغت قيمتها نحو 50 جنيها، وذلك عقب اضطرابات وتذبذب في الأسعار الناتجة عن الإقبال على شراء معدن الذهب وسط ترقب المواطنين بارتفاع أسعاره خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وإليكم الأسعار التي يتعامل بها التجار في محلات الصاغة المصرية:

سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1914.25 جنيه.

الشراء 1885.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 17.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1754.75 جنيه.

الشراء 1728.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 15.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1675 جنيه.

الشراء 1650 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 15 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1435.75 جنيه.

الشراء 1414.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 12.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1116.75 جنيه.

الشراء 1100 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 10 نقاط.

سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 957.25 جنيه.

الشراء 942.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 717.75 جنيه.

الشراء 707.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 6.5 نقطة.



سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 13400 جنيه.

الشراء 14595 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 120 نقطة.

سعر اونصة في محلات الصاغة المصرية

البيع 1824$.

الشراء 1823$.

بمعدل صعود وصل إلى 1 نقطة.

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