وصل سعر الكيلو لـ49 جنيهًا.. أحمد موسى يطالب بمعاقبة المتلاعبين بأسعار الفراخ

علق الإعلامي أحمد موسى، على وصول أسعار الدواجن إلى 53 جنيهًا للكيلو الواحد، رغم قرارات الدولة بالإفراج الجمركي عن الأعلاف، مطالبًا بمعاقبة المتلاعبين بالأسعار.

إجراءات لتخفيض الأسعار

وقال أحمد موسى، خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن الدولة تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتخفيض الأسعار، إلا أن بعض مكونات الأعلاف ارتفعت أسعارها؛ رغم الإفراجات.

وتابع: "سعر طن الفول الصويا وصل إلى 29 ألف جنيه، اليوم الاثنين؛ بعدما كان سعره 25 ألف فقط، كما وصل سعر طن الذرة إلى 13.5 ألف جنيه؛ رغم أن التجار حصلوا على مكونات الأعلاف بأسعار البنك المركزي، مؤكدًا أن سعر طن الصويا عالميًا حوالي 710 دولار (حوالي 17 ألف جنيه).

وأوضح أن ارتفاع أسعار الأعلاف قد يتسبّب في ارتفاع أسعار الدواجن وتخارج بعض المُربين من الأسواق، مشيرًا إلى أن السوق يحتاج لـ4 ملايين فرخة يوميًا؛ من حوالي 2.5 مليون إنتاج يومي؛ حيث وصل سعر كيلو الدجاج بالمزرعة إلى 49 جنيهًا؛ وقد يصل إلى المواطن بـ 53 جنيهًا عند التاجر.

وأضاف أحمد موسى: “نحن في حاجة لإجراءات رادعة لكل من يرفع الأسعار؛ إمبارح سعر والنهاردة بقى سعر تاني؛ والمواطن يتحمل التكاليف؛ وذلك رغم انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية"، مشيرًا إلى أن كبار المنتجين خفضّوا أسعار بعض السلع بقيم متفاوتة؛ فتم تخفيض أسعار الأسماك بنسبة 25%، و22% لمنتجات الألبان، و20% للشاي، و30% للفول والعدس.

وأكد “موسى”، أن جهاز حماية المستهلك داهم محلاً تجاريًا في الوراق يبيع الأرز والسكر بأزيد من السعر العادل؛ فقام رجال الجهاز ببيع الأرز بـ 12 جنيهًا للمواطنين، مستطردًا: “ده كان بلاغ مننا لجهاز حماية المستهلك امبارح، وأي حد هيتاجر بالناس محدش هيسيبة؛ ده دور الإعلام”.