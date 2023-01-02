الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2023

وظائف
وظائف

ننشر لكم وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة 2023، عقب إعلانه عن العديد من الوظائف الجديدة عبر بوابة الوظائف الحكومية، في بعض الوزارات والجهات الحكومية. 

ازداد البحث من قبل الكثير من المواطنين حول رابط بوابة وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عقب إعلانه عن الوظائف الجديدة، ونقدم لكم من خلال هذه السطور، تفاصيل وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة 2023

 

وظائف بجامعة المنصورة: مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، مدير عام شئون التعليم والطلاب.

وظائف جامعة جنوب الوادى: امين كلية التجارة، مدير عام شئون التعليم، امين الجامعة المساعد.

وظائف مديرية التربية والتعليم بالدقهلية: مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

وظائف الهيئة المصرية العامة للكتاب: رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية و الموارد البشرية.

وظائف محافظة القاهرة: سكرتير حي بالمستوى الوظيفي (مدير عام).

«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف خالية فى جامعة الفيوم

وظائف جامعة حلوان: وظائف قيادية.

وظائف المجلس القومي للمرأة: وظائف قيادية.

وظائف مديرية الشئون الصحية بالبحيرة: مدير عام الإدارة العامة لشئون الصيدلة.

وظائف محافظة بني سويف: مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة بني سويف

وظائف الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل 

وظائف قيادية ( بالمستوي الوظيفي مدير عام/ بالمستوى الوظيفي العالي (رئيس إدارة مركزية ).

وظائف وزارة المالية: رئيس قطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة.

وظائف الهيئة العامة لميناء الإسكندرية: نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل.

وظائف الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر: وظائف قيادية.

وظائف الهيئة العامة للأبنية التعليمية: وظائف قيادية.

وظائف الهيئة العامة للخدمات البيطرية: وظائف قيادية.

وظائف الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية 

مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى

وظائف هيئة النقل العام بالقاهرة: مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية: مدير عام إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية

مديرية الإسكان والمرافق بالقاهرة: مدير عام الإدارة العامة للمباني

مصلحة الرقابة الصناعية: مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية

الاستعلام عن وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة 2023

يستطيع المتقدمون على وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الاستعلام عن نتيجة تظلم وظائف وزارة التربية والتعليم - معلم مساعد رياض اطفال- من خلال بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والادارة باستخدام رقم الطلب الذي حصل عليه المتقدم سابقا، والضغط على هذا الرابط

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