«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف خالية فى جامعة الفيوم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن وظائف خالية بجامعة الفيوم التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تخصصات مدير عام الإدارة الاستراتيجية ومدير عام الموارد البشرية، لمن يكون مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقًا لبطاقة الوصف.

ويبدأ تلقي طلبات شغل الوظائف الخالية خلال الفترة بين يومي 2022/12/18 حتى 2023/01/17، وتقدم الطلبات باسم أمين عام الجامعة على النماذج المعدة لذلك بالإدارة العامة للموارد البشرية للجنة الأمانة الفنية للوظائف القيادات والإشرافية مرفقًا به بيان حالة وظيفية للمتقدم.

ويشترط فى المتقدمين للوظائف الشاغرة الحصول على مؤهل عال يتوائم مع نوع وطبيعة العمل، وان يكون للمتقدم خبرة في العمل الجامعي، وأن يرفق بطلبة المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة، وقضاء مدة بينية قدرها عام في المستوى الوظيفي الأول (ا) او قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشر عام على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

تقدم الطلبات باسم أمين عام الجامعة على النماذج المعدة لذلك بالإدارة العامة للموارد البشرية للجنة الأمانة الفنية للوظائف القيادات والإشرافية مرفقا به بيان حالة وظيفية للمتقدم موضحاً به:-

القدرات العلمية :- درجات علمية – إجادة لغة أجنبية – القدرة على التعامل مع الحاسب الالي – الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية

التاريخ الوظيفي :- ويشمل على الأخص تقارير تقويم أداء المتقدم (عن آخر ثلاثة تقارير بمرتبة ممتاز) – الانجازات التي حققها أثناء حياته الوظيفية – وسابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها.

المقترح التطويري :- الذي تقدم به للوحدة المعلنة طبقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017

السمات الشخصية وتشمل على الأخص:- المهارات القيادية - اتخاذ القرارات و الابداع - حل المشكلات - إدارة الأزمات – مهارات الاتصال والإقناع والعرض، العلاوات التشجيعية، الجزاءات - إن وجدت - أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها انشطة عامة خارج العمل، صورة بطاقة الرقم القومي، عدد 7 صورة شخصية.

وتقدم الطلبات بصفة شخصية وذلك بعد الساعة الثانية ظهرًا، وعدد الملفات المطلوبة (ملف أصلي + 7 نسخ من الملف الاصلي)، أن يقدم مقترحًا وافيًا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته، بما يحقق رضا المواطنين.