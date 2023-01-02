أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023
نشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023 مع بداية صرفها للمواطنين من أصحاب بطاقات التموين والمقدر عددها بـ 23 مليون بطاقة تموين يستفيد من خلالها 64 مليون مواطن، كما يوجد 73 مليون يستفيدون خبز.
وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023.
أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023 وهى نفس أسعار السلع التموينية التي كانت عليها الشهر الماضي دون أي زيادة بعد تأكيد وزارة التموين على عدم زيادة أسعار السلع التموينية والتي جاءت كالتالي:
- سكر معبأ كجم بسعر 10.5 جنيه.
- زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.
- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.
- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.
- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.
- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.
- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.
- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.
- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.
- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.
- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.
- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.
- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.
- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.
- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.
- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.
- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.
- صابون تواليت 125 جم بسعر 6.50 جنيه.
- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.
- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.
- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.
- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.
- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.
- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.
- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.
- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.
- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.
- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.
- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.
- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.