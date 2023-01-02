نشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023 مع بداية صرفها للمواطنين من أصحاب بطاقات التموين والمقدر عددها بـ 23 مليون بطاقة تموين يستفيد من خلالها 64 مليون مواطن، كما يوجد 73 مليون يستفيدون خبز.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023 وهى نفس أسعار السلع التموينية التي كانت عليها الشهر الماضي دون أي زيادة بعد تأكيد وزارة التموين على عدم زيادة أسعار السلع التموينية والتي جاءت كالتالي: