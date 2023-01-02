المصرى يستعيد نغمة الانتصارات على حساب الداخلية بالدورى

حقق فريق المصري البورسعيدي، فوزا هاما على حساب نظيره الداخلية، بهدف نظيف، على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بالدوري الممتاز.

سجل هدف الفريق البورسعيدي والمباراة الوحيد، مروان حمدي في الدقيقة الـ38، عقب تسديدة من عمرو السعداوي، ارتدت من القائم الأيمن لتجد متابعة من المهاجم بتسديدة داخل منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى.

شهدت الدقيقة الـ35، هدفا ملغيا للمصري، سجله فرانك إيتوجا بداعي وجود تسلل على اللاعب.

وكان الداخلية بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: أحمد سيد عبدالنبي - محمد نجيب - أحمد الأمور - عبدالعزيز السيد.

خط الوسط: محمد نصير - كيليتشي تشيميزي - محمود طلعت.

خط الهجوم: حسين رجب - مصطفى فوزي - كريستوفر جون.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي - بركات حجاج - محمود عزت - فونوم ألفريد - مهاب ياسر - سمير فكري - هشام صبري - عبدالله أوجيفيني - رشيد أحمد.

أما تشكيل المصري البورسعيدي، بقيادة حسام وشقيقه إبراهيم حسن، فكان التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: عمرو السعداوي - عمرو موسى - إسلام أبو سليمة - أسامة الجزار.

خط الوسط: إيزي إيميكا - أحمد شداد - محمد عبد اللطيف "جريندو" - إلياس الجلاسي - فرانك إيتوجا.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عصام ثروت - عمرو طارق - عماد بوبكر - إسلام المزين - محمد فوزي جاد - محمد عنتر - زياد فرج - أحمد الشيخ - أنتوني أكبوتو.

يدير المباراة نادر قمر الدولة ويساعده وائل شعبان وهشام الدسوقي ومعهم محمود وفا حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو ومحمد عطا مساعد حكم فيديو.

وبهذه النتيجة رفع المصري رصيده لـ14 نقطة، دفعته للتقدم إلى المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 8 نقاط، في المركز الخامس عشر.