الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بفضل توجيهات القيادة السياسية

علاء عابد: السكة الحديد تشهد إنجازات غير مسبوقة

علاء عابد
علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قطاع النقل بشكل عام يشهد اهتمامًا غير مسبوق من قبل القيادة السياسية وعلى الأخص السكة الحديد التى شهدت وما زالت اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 

وتابع عابد، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة النقل لاستعراض رؤية هيئة السكة الحديد مصر 2030:" ما تشهده هيئة السكة الحديد في مصر لم تشهده منذ نشأتها بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجميع يعمل في منظومة واحدة، من أجل مصلحة الوطن، وليست هناك استثناءات في السفر بقطارات السكة الحديد، الجميع يدفع تذاكره حتي رئيس الهيئة بيدفع تمن تذكرته".

 

وأكد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن قطاع النقل بجميع قطاعاته يشهد طفرة غير مسبوقة، ولكن تظل السكة الحديد هى الأبرز والتى تحظى باهتمام كبير من قبل المواطنين وفى الشارع المصرى ومن ثم يجب أن يكون هناك إدراك لهذا الأمر حتى لا يتم اختزال كل ما يتم من إنجازات فى القطاع بشكل عام فى تأخر قطار على سبيل المثال، وهذا بدوره يلقى مسئولية على عاتق القائمين على الأمر لتحسين مستوى الخدمة وقطع الطريق على المشككين والمتربصين ومتصيدى الأخطاء لتصدير صورة غير حقيقية عن هيئة السكة الحديد.

 

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن رؤية مصر 2030 ألقت الضوء على كافة الملفات الحيوية والقطاعات التنموية وحتى قطاع النقل والسكة الحديد على وجه الخصوص بنصيب كبير لضمان تحسين مستوى الخدمات والنهوض بها وبالفعل هناك إنجاز كبير على الأرض لمسه الجميع خلال الفترة الأخيرة.
 

فيما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبصفة نهائية علي  قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 2021 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 5/ 2022 والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعدى مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية  "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD".  وأكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة تسير بخطوات متسارعة بدعم وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة  للتسريع في مشروعات إنتاج الطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال عدد من الاتفاقيات والمشروعات خاصة بعد النتائج التي أفرزتها قمة المناخ بشرم الشيخ cop 27. 

 

وأوضح النائب، أن مصر وقعت  العديد من الاتفاقيات والاستثمارات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في إطار المساعي للتحول المصري لمركز إقليمي للطاقة الخضراء، كما وقعت مصر مع شركة ديمى البلجيكية اتفاقية لتنفيذ الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهى الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التي تم توقيعها مع شركة "سيمنس" الألمانية للبدء فى المشروع التجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
 

النائب علاء عابد مجلس النواب قطاع النقل الرئيس عبد الفتاح السيسي هيئة السكة الحديد

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وائل لطفي

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