الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة وتهديد سيدة بالمنيا

ارشيفية
ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن تضرر إحدى السيدات من قيام شخص بانتحال صفة ضابط شرطة وتهديدها بتلفيق قضايا لها لاعتيادها نشر منشورات تتضمن انتقادها لقتل وتعذيب الحيوانات الأليفة.

 بالفحص أمكن تحديد القائم على تهديد السيدة المشار إليها، وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا).

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية ملابسات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إحدى السيدات انتحال صفة

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