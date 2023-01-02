حبس سيدة بتهمة قتل رضيعها وإلقاء جثته فى الشارع 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس السيدة المتهمة بقتل رضيعها والتخلص من جثته بإلقائها فى الشارع بدائرة قسم شرطة السلام 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة السلام ثان يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طفل حديث الولادة مقتولا وملقى في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل حديث الولادة لم يمر على ولادته سوى عدة أيام، مصابا بطعنات، ملقاة في الشارع بمدينة السلام، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة بمدينة السلام لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات.