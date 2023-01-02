الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع

ارشيفية
ارشيفية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين) باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه بدائرة القسم، وفى وقت لاحق ورد له اتصال تليفونى ساومه خلاله المتصل على إعادة السيارة مقابل مبلغ مالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تحديد مرتكبى الواقعة (عدد 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (4 مفاتيح مصطنعة – 3 هواتف محمولة - سيارة ملك أحد المتهمين "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" - السيارة المستولى عليها من المُبلغ).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واستخدام السيارة المضبوطة فى ارتكاب وقائع السرقات، كما أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب، واعترفوا بارتكابهم عدد (10) وقائع سرقة وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لعملائهم "سيئى النية" (4 تجار خردة "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القليوبية)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

تشكيل عصابي المفتاح المصطنع أسلوب المفتاح المصطنع سرقة السيارات حبس

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وائل لطفي

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