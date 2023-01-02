الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق أول اختبارات منتصف العام الدراسي بجامعة المنيا الأهلية

بدء أولي امتحانات
بدء أولي امتحانات الجامعة الأهلية بالمنيا

تنطلق اليوم الاثنين، أولى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023، لطلاب برنامج الصيدلة الاكلينيكية "فارم دي" بجامعة المنيا الأهلية، والتي يؤديها 299 طالب وطالبة إلكترونياً في مادة "الكيمياء العضوية صيدلة1"، بمركز الاختبارات الالكترونية بجامعة المنيا.
 

و قام الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، بجولة تفقدية للاطمئنان على سير الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، ومتابعة تطبيق اللوائح والارشادات المنظمة لسير العملية الامتحانية، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة، ومدي قياسها لمهارات الطالب وقدراته العلمية.
 

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا على الطلاب بضرورة الالتزام بالقواعد والارشادات الخاصة بالامتحانات وعدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي متعلقات خاصة بالمادة، موضحًا بأن قاعات مركز الاختبارات الالكترونية مراقبة بالكاميرات لضمان سير الامتحانات.
 

رافق القائم بأعمال رئيس الجامعة  خلال الجولة، الدكتور محمد عبد العزيز محمد، والدكتور مصطفى أحمد فؤاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أبو هشيمة مصطفي منسق عام جامعة المنيا الأهلية، والدكتور وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور أحمد سمير مدير مركز الاختبارات الالكترونية، والدكتور مصطفى خليل نائب مدير المركز، والعقيد رأفت مختار مدير الأمن الاداري بجامعة المنيا.
 

الجدير بالذكر، أن برنامج الصيدلة الإكلينيكية بجامعة المنيا الاهلية بدأ بعقد اختباراته إلكترونياً اليوم، ويستمر حتى السادس والعشرين من يناير الجاري؛ في 8 مواد تشمل: " كيمياء عضوية صيدلة 1، وتوجه صيدلي، ونباتات طبية، وكيمياء تحليلية صيدلية 1، ورياضيات، ومصطلحات طبية، وتكنولوجيا المعلومات، وحقوق انسان".


يذكر أن  الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، كان قد تابع صباح أمس انتظام الامتحانات بلجان الفرقة الرابعة والثاني بكلية التربية، تزامناً مع انطلاق الامتحانات بست كليات بالجامعة اعتباراً من اليوم بكليات الزراعة، والطب البيطري، والهندسة، وبكليتي الصيدلة، والتمريض إلكترونياً بمركز الاختبارات الإلكترونية. 

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جامعة المنيا الأهلية امتحانات نصف العام الدراسي الاول برنامج الصيدلة الاكلينيكية الدكتور ابو هشيمة مصطفي منسق عام الجامعة الاهلية الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس الجامعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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