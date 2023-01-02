الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 16 شخصا في حريق المول التجاري بالتجمع الخامس

حريق المول التجاري
حريق المول التجاري

تعاملت سيارات الإسعاف المتمركزة بمحيط حريق مول تجاري بشارع التسعين الجنوبى بالتجمع الخامس مع 16 شخصا مصابين بالاختناق.

وأكد مصدر أمني أن جميع الحالات مستقرة تماما ومعظمها اختناقات نتيجة الأدخنة التي تصاعدت بكثافة من حريق بدروم المول.

ونشب منذ قليل حريق بمول تجاري شهير  بشارع  التسعين الجنوبى بالتجمع الخامس وهرعت قوات الإنقاذ لمكان الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق داخل مول تجاري شهير بشارع  التسعين الجنوبى بالتجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة ب3 سيارات إطفاء وسيارات اسعاف وتبين أن النيران شبت بالطابق الأول المول المكون من 4 أدوار وقامت سيارات الإسعاف بالتعامل مع 16  مصابين بالاختناق بمكان الحادث ويقوم رجال الإطفاء بمحاضرة النيران لاخمادها.

حريق المول التجاري التجمع الخامس سيارات الإسعاف شارع التسعين الجنوبي حريق مول تجاري

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