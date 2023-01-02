الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

وزير التعليم: أسئلة الثانوية العامة تقيس القدرات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة أن تقيس أسئلة امتحانات الثانوية العامة، القدرات العقلية، ونواتج التعلم الحقيقية، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة، وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار.

وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة ٣٠٪؜ للفهم و٤٠٪؜ للتطبيق و٣٠٪؜ لحل المشكلات والإبداع، وهو ما يعكس حرص الوزارة على حصول الطالب المجتهد على حقه حفاظًا علي مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتحقيق العدالة.

وأوضح الوزير، أنه تيسيرًا على أبنائنا الطلاب، ستتم إتاحة نموذج استرشادي كامل للامتحان لطلاب شهادة الثانوية العامة على موقع الوزارة خلال النصف الثاني من العام الدراسي يحاكي امتحان آخر العام مع إتاحة نموذج الإجابة. 

كما شدد الوزير على أهمية أن يتناسب الوقت المخصص للإجابة عن جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع خبراء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ومنسقي المواد ومسئولي بنوك الأسئلة للمواد المختلفة؛ وذلك لبحث الضوابط الخاصة بأعمال الهيئة الفنية المسئولة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

المركز القومى للامتحانات القومي للامتحانات القدرات العقلية العام الدراسي الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي المعايير والضوابط

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