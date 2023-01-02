الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

للحفاظ على التراث.. وائل السمري يكشف تفاصيل نشر وثائق حسين بيكار (فيديو)

وائل السمري
وائل السمري

قال الكاتب الصحفي وائل السمري، إننا لا نستطيع فصل مصر كدولة لها بصمة في التاريخ والحضارة الكونية عن فنها التشكيلي، حيث إننا رأينا ذلك في التماثيل والمعابد، لافتًا إلى أن الآثار المصرية كلها عبارة عن تجليات من الفن التشكيلي.

 

وأضاف السمري، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن ما حصل عليه من وثائق تخص الفنان الراحل حسين بيكار كثيرة ومتنوعة، معقبًا: "ما حصلت عليه كتير أوي وبشكل مبهر بالنسبة لي".

 

وتابع: "نشر هذه الوثائق سوف يكون خلال الأيام القادمة بداية من اليوم احتفالا بذكرى مولد حسين بيكار الـ 110 وسوف تنشر على حلقات".

 

اكتشاف صوفية بيكار المتوغلة في تكوينه

 

وأوضح الكاتب الصحفي، أنه يعمل على هذه الوثائق منذ ثلاث سنوات، مما ساعده في اكتشاف صوفية بيكار المتوغلة في تكوينه، مؤكدًا أن عملية البحث أخذت منه وقتا كبيرا جدًا، مردفًا: "بيكار طول الوقت كان مهموما بقضايا الوطن والكون، وكان حريصا على التفاعل مع كل الأحداث".

 

وأردف: "بيكار في أواخر أيامه كان حريصا على كتابة ذكريات الطفولة، ورصدها من خلال والده ووالدته والمعاناة خلال الطفولة، وبداية عمله منذ الصغر، وأشياء أخرى في منتهى الدقة مدونة بطريقة جميلة جدا رغم أنه كتبها فى أواخر أيام حياته".

وائل السمري يكشف تفاصيل نشر وثائق حسين بيكار حسين بيكار الحفاظ على التراث

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