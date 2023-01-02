الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جثمان البابا بنديكت يسجي في كاتدرائية القديس بطرس (فيديو)

البابا “بنديكت
البابا “بنديكت

عرضت فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الاثنين، لقطات ترصد جثمان البابا “بنديكت” يسجي في كاتدرائية القديس بطرس.

وطغت وفاة البابا السابق بنديكت السادس عشر على احتفالات بداية العام الجديد.

 

نظرة الوداع الأخيرة

وترأس البابا فرنسيس قداسا في كاتدرائية القديس بطرس حيث كان جثمان البابا الراحل، الذي توفي عن 95 عاما، يتم تحضيره ليلقي الناس نظرة الوداع الأخيرة عليه ابتداء من اليوم الاثنين.

وأصدر الفاتيكان، الأولى للبابا الراحل وهو مرتديا ثوبا كهنوتيا من الأحمر والذهبي ومسجى في مصلى الدير حيث توفي، وستكون هذه هي المرة الأولى منذ قرون التي يترأس فيها بابا للفاتيكان جنازة سلفه.

جثمان البابا بنديكت البابا بنديكت السادس عشر يسجي كاتدرائية القديس بطرس كاتدرائية القديس بطرس

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