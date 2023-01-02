الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كولر للاعبى الأهلى: الفريق البطل لا بد أن يستعيد عافيته ويثبت للجميع قدرته على العودة

كولر
كولر

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين من أجل إعادة ثقة الجماهير واستعادة الانتصارات خاصة بعد تعادله الأخير أمام سيراميكا، والذي حرمه من تأمين صدارته والتي خطفها الزمالك بفارق الأهداف بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشدد كولر، خلال الجلسة، على استبعاد بعض اللاعبين الذين تراجع مستواهم الفني والبدني في الآونة الأخيرة والتفريط في الفرص التي حصلوا عليها مؤخرًا.

وأكد المدير الفني أن الفريق البطل لا بد أن يستعيد عافيته سريعًا، وأن يثبت للجميع أنه قادر على العودة من أي كبوة بأسرع ما يتوقع المنافس، خاصة أن السفر إلي المغرب والفريق يحتل قمة الدوري سيكون دافعًا وحافزًا لتقديم مستوي جيد في مونديال الأندية.

وطالب كولر من اللاعبين بضرورة استيعاب أخطاء آخر المباريات بعد التدريب على بعض السلبيات التي يقع فيها الجميع بلا استثناء بداية من حراسة المرمى وحتى الهجوم.

من جانبه، استقر السويسري مارسيل  كولر، المدير الفني للأهلي، علي تشكيل الفريق الذي سيخوض به اللقاء والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه الرباعي علي معلول ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني، وفي وسط الملعب عمرو السولية وإليو ديانج وبرونو سافيو وكريم فؤاد ومحمد أفشة، وفي الهجوم محمد شريف.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم استعداداته لمباراة بيراميدز، التي تقام مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وأدى الفريق فقرة إحماء، وأعقبها تنفيذ اللاعبين التدريبات الفنية والجمل الخططية التي يرغب الجهاز الفني في تطبيقها خلال مباراة اليوم، فيما خاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وكان الأهلي قد بدأ استعداداته لمباراة بيراميدز يوم الخميس الماضي، ثم حصل اللاعبون على راحة يوم الجمعة قبل العودة إلى التدريبات مساء أمس السبت.

السويسري مارسيل كولر الاهلى سيراميكا بيراميدز جلسة خاصة

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