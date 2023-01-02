الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهم بذبح زوجته بسلاح أبيض فى النزهة

حبس متهم
حبس متهم

تنظر الدائرة السادسة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار سرور أحمد سرور برغل، محاكمة المتهم بذبح زوجته بسلاح أبيض "مطواة" في منطقة النزهة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل زوجته عمدًا بعد حدوث مشادة كلامية بينه وبين المجني عليها تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، وعلى إثرها استل "مطواة" كانت بين طيات ملابسه وسدد لها عدة طعنات متفرقة في أنحاء جسدها ورقبتها، ما أودى بحياتها وذلك على النحو المبين بالأوراق.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم أيضًا، تهمة حيازة سلاح أبيض "مطواة"، دون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

بداية اكتشاف جريمة القتل كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة النزهة، يفيد بعثور أحد الأشخاص على جثة شقيقته في العقد الثالث من عمرها، داخل شقتها بعد أن حاول التواصل معها هاتفيًا مرات عديدة دون استجابة منها.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ، والتقابل مع شقيق المجني عليها أدلى أنَّه تقابل مع المتهم زوج شقيقته وسأله عنها وعدم ردها على هاتفها المحمول فأعطاه المفتاح الخاص بالشقة محل سكنهما، وحينما دلف للداخل وجدها غارقة في دمائها، مشيرًا إلى أن الجاني كان دائم الشجار مع الضحية.

وبإجراء التحريات تبين أنَّ وراء ارتكاب الواقعة المتهم زوج المجني عليها بسبب ديمومة الخلافات فيما بينهما، والتي تطورت إلى مشاجرة، وعلى إثرها ارتكب جريمته، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.

جنايات القاهرة ذبح زوجته منطقة النزهة

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