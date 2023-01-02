الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد 2023 للأصدقاء والأهل وزملاء العمل

العام الجديد 2023
العام الجديد 2023

يحرص كثير من المصريين على إرسال رسائل التهنئة بالعام الجديد 2023 للأهل والأصدقاء والأحباب مع بداية السنة الميلادية الجديدة ضمن طقوس الاحتفالات والعادات، تزامنًا مع بداية أول أيام العام الجديد 2023 يوم الأحد 1 يناير.

رسائل التهنئة بالعام الجديد 2023

ونرصد لكم عبر موقع جريدة "الدستور" باقة متنوعة من عبارات رسائل التهنئة بالعام الجديد 2023، تناسب الأهل والأصدقاء وزملاء العمل.

الحياة قصيرة. احلم حلم كبير واستفد من عام 2023.

سنة جديدة سعيدة.. عام 2023 هو بداية فصل جديد.. هذه سنتك.. افعل ذلك.

الحياة مغامرة مليئة بالوجهات الجميلة، أتمنى لكم العديد من الذكريات الرائعة التي صنعت عام 2023.

أتمنى لك سنة جديدة سعيدة، مليئة بالفرص المُرضية والمثيرة.

أتمنى أن تجلب لك السنة الجديدة السعادة والسلام والازدهار، أتمنى لكم عام 2023 سعيدًا.

حان الوقت لنسيان الماضي والاحتفال ببداية جديدة.. سنة جديدة سعيدة.

سنة جديدة سعيدة.. أتمنى أن تنجح كل مساعيك في عام 2023.

مع بداية العام الجديد.. تهنئة نهار رأس السنة 2023

رسائل تهنئة العام الجديد 2023 بالصيغة الرسمية وللأهالي

برقيات تهنئة بالعام الجديد 2023 للأصدقاء والعائلة

أجمل صور تهنئة العام الجديد 2023

عبارات تهنئة العام الجديد 2023

سنة جديدة سعيدة.. فلننتقل إلى إنجازات الأمس ومستقبل الغد المشرق.

سنة جديدة سعيدة.. أتمنى أن تتحقق كل أحلامك في عام 2023.. فصاعدًا وصاعدًا.

أتمنى لك ولعائلتك عامًا جديدًا سعيدًا مليئًا بالأمل والصحة والسعادة.

مع غروب الشمس تستقبل عام جاد، أتمنى لكم رفقة سعيدة.

مع اقتراب عام 2023، أدرك كم أنا محظوظ لأنني أعتبرك صديقي.

اللهم اجعل العام الجديد عامًا كله أمل وتفاؤل بأن القادم أفضل بإذن الله.

كل عام وأنتم بخير، والعام القادم تكونون في أفضل حال.

العام الجديد طفل يولد ويحمل معه الأمل بأن غدًا أفضل، عامكم سعيد مبارك.

اللهم بارك هذا العام واجمع لكم فيه من كل الخير والرزق.

لدي كلمتين اقولها للغاليين كل عام وأنتم طيبين.

هلا بالعام الجديد عساه يجعلك دائمًا سعيد يا أغلى الناس.

عام ملئ بالحب والطمأنينة والسكينة والسلام لكل الأحبة.

التهنئة بالعام الجديد 2023 رسائل التهنئة بالعام الجديد رسائل التهنئة بالعام الجديد 2023 العام الجديد 2023 عبارات تهنئة العام الجديد 2023 محمد حمدى زكى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

النيابة العامة تأمر بالتحرى عن مصور فيديو «الفعل الفاضح» على الكوبرى

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

باريس سان جيرمان يسقط بالثلاثة أمام لينس فى الدورى الفرنسى

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى

«فرغلى» يكشف سبب إعادة طبع كتاب «فى ظلال القرآن الكريم» لسيد قطب

عمرو دياب يشوق جمهوره ببرومو أولى أغنياته في 2023 (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية