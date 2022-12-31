السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

برقيات تهنئة بالعام الجديد 2023 للأصدقاء والعائلة

برقيات تهنئة بالعام
برقيات تهنئة بالعام الجديد 2023

دقائق قليلة تفصلنا عن رأس السنة الجديدة وفي الوقت ذاته ترتفع عمليات البحث حول برقيات تهنئة بالعام الجديد 2023 للمعايدة وإرسال برقيات تهنئة للأصدقاء والأقارب والأحباب للتعبير عن حبهم وودهم وخلال هذا التقرير نقدم لكم مجموعة من عبارات المعايدة و برقيات تهنئة بالعام الجديد 2023.

برقيات تهنئة بالعام الجديد 2023 للأصدقاء

أقدم لأصدقائي الأعزاء كل الحب والود بمناسبة العام الجديد 2023 وأتمنى أن تجمعنا أيامها الجميلة ولياليها الهادئة في ود وحب وخير.

الأمس مضى واليوم بين يدينا يعطينا فرصة جديدة وأمل وإذا جمع أوراقه ورحل فلدبنا غدا فلا تحزن على الأمس فهو لن يعود ولا تضع اليوم فهو راحل وأحلم بشمس غدا المضيئة وعش يومك وأغتمه جيدا.

عام جديد كله بهجة وسعادة وأمل نستبشر به خيرا وأتمنى أن يزداد الفرح فيه بوجودكم كل عام وأنتم بخير.

أقدم لأصدقائي وأحبائي أطيب الأمنيات بالعام الجديد والذي أتمنى أن يكون مليئًا بالكثير من السعادة والفرح والنجاح والإنجازات.

مرت بنا العام الماضي الكثير من التحديات والصعاب، وندعو الله أن يأتي العام الجديد 2023 بمزيد من الأوقات السعيدة لك ولعائلتك.

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أجمل صور تهنئة العام الجديد 2023

برقيات تهنئة بالعام الجديد 2023 للعائلة

عائلتي العزيزة أهنئكم بالعام الجديد 2023 والذي أشعر أنه سيكون عام مليئ بالحب والود والوفاء وتشملنا يد الله ورعايته.

قلبي مشتاق لكم دائما واستغل هذه الفرصة لكي أقدم لكم كل الحب وأشكر الأيام التي تجمعنا معا وأتمنى أن تكون أيام عز وفرح.

في بداية السنة الجديدة ربي لا تريني في أهلي وأصدقائي وأحبتي أي مكروه وأعطهم طول الصحة وأن ترحم كل غالي فقدناه.

أمامنا اليوم 12 شهرًا مليئة بالنجاح، 52 أسبوعًا مليئة بالفرح والبسمة و365 يومًا مليئة بالحب والأمان عام جديد سعيد لك ولأسرتك.

 ربما تحمل السنة الجديدة في طياتها كل ما هو جميل بإذن الله كل عام وجميع من أحب من أهلي وأصدقائي بألف خير عام جديد وسعيد على الجميع.

في بداية العام الجديد وهناك من دخلوا قلوبنا والبعض الآخر خرج منه، فكونوا أسعد الناس للناس، لا نتمنى لكم الا البقاء سعادة لنا كالسنين الراحلة، كل عام وانت بخير وفي خير دائمًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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