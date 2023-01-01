رسائل تهنئة العام الجديد 2023 بالصيغة الرسمية وللأهالي

تهتم شريحة كبيرة من المعيدين بمعرفة عبارات تهاني العام الجديد 2023، ليتم ترديدها على نطاق واسع اليوم السبت الذي يحين فيه ليلة رأس السنة الميلادية 2023 حيث السهر طوال الليل للاستمتاع ببداية عام جديد يعتزم فيه البعض ترديد دعاء السنة الجديدة.

تهنئة العام الجديد 2023

يمكنكم تقديم تهاني العام الجديد 2023 بالشكل المناسب للشخص المرسل إليه، فإذا ما كان شخص كبير في السن يفضل تقديم التهنئة له وجها لوجه بعبارة كل عام وأنت بخير أطال الله في عمرك وبارك لك في صحتك، وإذا كانت التهنئة لشخص صديق يمكن تقديمها على السوشيال ميديا.

أما تهاني العام الجديد 2023 للجيران، يحبذ فيها أن تقدم مع طبق حلوى بسيط، وذلك من باب الإحسان إلى الجار بالقول والفعل، كما يفضل تقديم تهنئة العام الجديد 2023 للأهل بصلة الرحم سواء بالزيارات أو المكالمات الهاتفية فلا ينبغي لهم الاكتفاء بالتهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي فقط.

تهنئة العام الجديد 2023 بالصيغة الرسمية

أتمنى أن يجلب لك عام 2023 مزيدًا من الصحة والسعادة والسلام والنجاح.

أطيب الأمنيات بمزيد من المرح والمغامرات الجميلة في عام 2023.

لنأخذ نجاح الأمس ونضعه على تطلعات المستقبل المشرق، لنبدأ عامًا جديدًا 2023.

عام 2023 هو بداية فصل جديد في حياتك، لنمنحه بداية جميلة مليئة بالذكريات التي لا تنسى أبدا.

لتعطي تطلعاتك وآمالك الدفعة الحقيقية كي تأخذك لعام جديد 2023.

إذا لم تطرق الفرص بابك في عام 2022، فقم ببناء هذا الباب لاستقبال عام 2023.

لنجعل عام 2023 الأفضل إطلاقا لنا شكرًا لوجودك في حياتنا.

نتمنى أن يمتلئ منزلك بالفرح، وقلبك بالحب، وحياتك بالضحك، وعملك بالنجاح، في عامك الجديد 2023.

الأوقات الجيدة في الحاضر هي ذكريات جميلة للغد، تمامًا مثل ذكريات الطفولة السعيدة لعائلتك الجميلة.

نتمنى لك الكثير من الحب والفرح والسعادة عام جديد سعيد.

في كل عام، ننتظر أوقات سعيدة ومغامرات عديدة. نأمل أن يأتي عام 2023 بمزيد من الحب والصحة والسعادة لك ولأسرتك الجميلة.

تهنئة السنة الجديدة 2023 للأهل

ومن تهنئة السنة الجديدة 2023 للأهل ما يلي:

يا رب تحمل السنة الجديدة في طياتها كل ما هو جميل بإذن الله كل عام وجميع من أحب من أهلي وأصدقائي بألف خير عام جديد وسعيد على الجميع.

إلى أهلي وأصدقائي ولكل شخص لطيف وجميل مر بحياتي أقول لهم كل عام وأنتم بألف خير كل عام والفرحة تغمر قلوبكم الطيبة كل عام وابتسامتكم الجميلة لا يعكرها حزن أتمنى لكم من كل قلبي سنة سعيدة تتحقق فيها كل أحلامكم وأمنياتكم.

أول أمنية أتمناها ربي لا تريني في أهلي وأصدقائي وأحبابي وأحبتي أي مكروه والله يجعلها سنة خير وسعادة على الجميع يا رب.

أيام قليلة ويبدأ عام جديد اللهم حقق لي كل ما أتمناه وأجعل السنة الجديدة فاتحة خير على أهلي وأحبتي.

أستودع الله أهلي وأحبابي من كل هم وأن تكون السنة الجديدة سنة خير وسعادة عليهم وأن يحقق لي ربي ما أحلم به.

في بداية السنة الجديدة ربي لا تريني في أهلي وأصدقائي وأحبتي أي مكروه وأعطهم طول الصحة وأن ترحم كل غالي فقدناه.

تهنئة العام الجديد 2023 للأصدقاء