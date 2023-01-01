الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رسائل تهنئة العام الجديد 2023 بالصيغة الرسمية وللأهالي

2023
2023

تهتم شريحة كبيرة من المعيدين بمعرفة عبارات تهاني العام الجديد 2023، ليتم ترديدها على نطاق واسع اليوم السبت الذي يحين فيه ليلة رأس السنة الميلادية 2023 حيث السهر طوال الليل للاستمتاع ببداية عام جديد يعتزم فيه البعض ترديد دعاء السنة الجديدة.

تهنئة العام الجديد 2023

يمكنكم تقديم تهاني العام الجديد 2023 بالشكل المناسب للشخص المرسل إليه، فإذا ما كان شخص كبير في السن يفضل تقديم التهنئة له وجها لوجه بعبارة كل عام وأنت بخير أطال الله في عمرك وبارك لك في صحتك، وإذا كانت التهنئة لشخص صديق يمكن تقديمها على السوشيال ميديا.

صور رسائل تهنئة بالعام الجديد 2023 للأصدقاء والأحبة

أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد 2023 بوستات فيس وعلى الواتس آب

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2023 للفيس بوك والواتساب

أما تهاني العام الجديد 2023 للجيران، يحبذ فيها أن تقدم مع طبق حلوى بسيط، وذلك من باب الإحسان إلى الجار بالقول والفعل، كما يفضل تقديم تهنئة العام الجديد 2023 للأهل بصلة الرحم سواء بالزيارات أو المكالمات الهاتفية فلا ينبغي لهم الاكتفاء بالتهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي فقط.

تهنئة العام الجديد 2023 بالصيغة الرسمية 

أتمنى أن يجلب لك عام 2023 مزيدًا من الصحة والسعادة والسلام والنجاح.

أطيب الأمنيات بمزيد من المرح والمغامرات الجميلة في عام 2023.

لنأخذ نجاح الأمس ونضعه على تطلعات المستقبل المشرق، لنبدأ عامًا جديدًا 2023.

عام 2023 هو بداية فصل جديد في حياتك، لنمنحه بداية جميلة مليئة بالذكريات التي لا تنسى أبدا.

لتعطي تطلعاتك وآمالك الدفعة الحقيقية كي تأخذك لعام جديد 2023.

إذا لم تطرق الفرص بابك في عام 2022، فقم ببناء هذا الباب لاستقبال عام 2023.

لنجعل عام 2023 الأفضل إطلاقا لنا شكرًا لوجودك في حياتنا.

نتمنى أن يمتلئ منزلك بالفرح، وقلبك بالحب، وحياتك بالضحك، وعملك بالنجاح، في عامك الجديد 2023.

الأوقات الجيدة في الحاضر هي ذكريات جميلة للغد، تمامًا مثل ذكريات الطفولة السعيدة لعائلتك الجميلة.

نتمنى لك الكثير من الحب والفرح والسعادة عام جديد سعيد.

في كل عام، ننتظر أوقات سعيدة ومغامرات عديدة. نأمل أن يأتي عام 2023 بمزيد من الحب والصحة والسعادة لك ولأسرتك الجميلة.

 

 تهنئة السنة الجديدة 2023 للأهل 

ومن تهنئة السنة الجديدة 2023 للأهل ما يلي:

  • يا رب تحمل السنة الجديدة في طياتها كل ما هو جميل بإذن الله كل عام وجميع من أحب من أهلي وأصدقائي بألف خير عام جديد وسعيد على الجميع.
  • إلى أهلي وأصدقائي ولكل شخص لطيف وجميل مر بحياتي أقول لهم كل عام وأنتم بألف خير كل عام والفرحة تغمر قلوبكم الطيبة كل عام وابتسامتكم الجميلة لا يعكرها حزن أتمنى لكم من كل قلبي سنة سعيدة تتحقق فيها كل أحلامكم وأمنياتكم.
  • أول أمنية أتمناها ربي لا تريني في أهلي وأصدقائي وأحبابي وأحبتي أي مكروه والله يجعلها سنة خير وسعادة على الجميع يا رب.
  • أيام قليلة ويبدأ عام جديد اللهم حقق لي كل ما أتمناه وأجعل السنة الجديدة فاتحة خير على أهلي وأحبتي.
  • أستودع الله أهلي وأحبابي من كل هم وأن تكون السنة الجديدة سنة خير وسعادة عليهم وأن يحقق لي ربي ما أحلم به.
  • في بداية السنة الجديدة ربي لا تريني في أهلي وأصدقائي وأحبتي أي مكروه وأعطهم طول الصحة وأن ترحم كل غالي فقدناه.

تهنئة العام الجديد 2023 للأصدقاء

  • إذا كان الأمس ضاع.. فبين يديك اليوم! وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل.. فلديك الغد.. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود! ولا تأسف على اليوم.. فهو راحل.. واحلم بشمس مضيئة في غد جميل.
  • نحن نعيش لكي نرسم ابتسامة.. ونمسح دمعة.. ونخفّف ألما ً.. ولأن الغد ينتظرنا.. والماضي قد رَحل وقد تواعدنا مع أفق الفجر الجديد.
  • الأمل هي تلك النافذة الصغيرة، التي مهما صغر حجمها، إلّا أنها تفتح آفاقًا واسعة في الحياة.
  • لا تنتظر حبيبًا باعك.. وانتظر ضوءًا جديدًا يمكن أن يتسلل إلى قلبك الحزين.. فيعيد لأيامك البهجة ويعيد لقلبك الأمل ونبضه الجميل. الناس مَعادن.. تصدأ بالملل، وتتمدد بالأمل، وتنكمش بالألم.
  • الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل.
  • تذكر يا صديقي، إن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدًا.
  • الإنسان دون أمل كالنّبات دون ماء، ودون ابتسامة كوردة دون رائحة، ودون إيمان بالله.. وحش في قطيع لا يرحم.
  • المُتفائل يقول: إن كأسي مملوءة إلى نصفها.. والمتشائم يقول: إن نصف كأسي فارغ.
  • لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم.
العام الجديد تهاني العام الجديد 2023 العام الجديد 2023 تهنئة العام الجديد 2023 بالصيغة الرسمية تهنئة السنة الجديدة 2023 للأهل رأس السنة الميلادية 2023

مواد متعلقة

صور رسائل تهنئة بالعام الجديد 2023 للأصدقاء والأحبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

تطبيق الاختبارات الإلكترونية «Online» بجامعة المنصورة الجديدة

«انفراجة كبرى».. ما بعد قرار الإفراج عن البضائع من الموانئ: انخفاض أسعار السلع.. وتراجع معدل التضخم

ملحمة فنية جديدة لهيثم نبيل بأغاني مسلسل «جعفر العمدة»

النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي pdf وجدول الامتحانات

شعبة الذهب: قرارات «المركزى» حافظت على المخزون الاستراتيجى للذهب الخام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات