صور رسائل تهنئة بالعام الجديد 2023 للأصدقاء والأحبة

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2023 للأصدقاء والأحبة، بالتزامن مع اقتراب رأس السنة الميلادية الجديدة 2023، حيث يفصلنا ساعات قليلة على بدء عام جديد 2023، ولذلك يتساءل أعداد كبيرة من المواطنين في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، عن رسائل التهنئة.

رسائل تهنئه بالعام الجديد 2023 للأحبة

وتصدرت محرك البحث الشهير «جوجل»، عن رسائل التهنئة بالعام الجديد 2022 للأحبة، ومنها:

• أسأل الله العظيم في هذا العام الجديد أن يجعله عاماً مباركاً عليكم لتحقيق السعادة والنجاح.

• اهنئكم من القلب بحلول العام الميلادي الجديد 2023.

• اسأل الله لكم في العام الجديد الخير والعافية.

• كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الميلادي الجديد.

• عام سعيد عليكم وسنة مليئة بالخير والبركات.

• عام جديد سعيد يالغالي لك ولكل أسرتك، عسى العام الجديد يحمل لك الكثير من الخير.

• جاء العام الجديد عساك دائماً سعيد وعني قريب لست بعيد.

• في العام الجديد أتمنى لك دوام الصحة والعافية.

• كل عام وأنت بخير واتمنى أن يكون عامك المقبل أفضل من كل الأعوام السابقة.

• تهنئة من القلب بالعام الجديد، بكل الحب أرسلها لكم وأدعو الله أن يجعل عامكم خير عام.

• إلى من أحبه قلبي، عام سعيد وأمل جديد وفرحة تملأ جوانب قلبك وتجعل كل أيامك عيد.

• كل عام وأنتم بخير والعام القادم تكونون في أفضل حال.

• العام الجديد طفل يولد ويحمل معه الأمل بأن غداً أفضل، عامكم سعيد مبارك.

• اللهم بارك هذا العام واجمع لكم فيه من كل الخير والرزق.

• هلا بالعام الجديد عساه يجعلك دائماً سعيد يا أغلى الناس.



رسائل تهنئه بالعام الجديد 2023 للأصدقاء

• صديقي الغالي لا يوجد كلمات تعبر عن قدوم عام جديد وأنت في حياتي، فكل عام وأنت الصاحب والسند وفي الخير دائماً نجتمع.

• كل عام وأنت بخير يا صديقي، وأتمني لك في هذا العام إن تحقق ما تتمنى وتواصل النجاح والتفوق في حياتك.

• صديقي العزيز أتمنى لك في بداية العام إن يبارك الله في صحتك وفي عمرك ويرزقك ما تتمني.

• حقق الله أمانيك، وجمّل أيامك، وزيّن طريقك دائما بالخير والتوفيق يا رفيق.

اقرأ أيضا:

•(التهنئة الأولى): كل عام وأنت بخير كل عام وأنت الصديق والرفيق.

•(التهنئة الثانية): عام ملئ بالحب والطمأنينة والسكينة والسلام لكل الاصدقاء.

•(التهنئة الثالثة): نودع عام قديم ونستقبل عام جديد، عسى الله أن يرزقك فيه كل الخير.

•(التهنئة الرابعة): اللهم اجعل العام الجديد عاماً كله أمل وتفاؤل بأن القادم أفضل بإذن الله.