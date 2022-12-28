رسائل تهنئة العام الجديد 2023 للحبيب والأصدقاء
ساعات قليلة تفصلنا عن بدء احتفالات العام الجديد وتتزاحم معدلات البحث حول رسائل تهنئة العام الجديد 2023 عبر جوجل، مناسبة اقتراب حلول العام الميلادي الجديد، وهو يعد فرصة جيدة يفضل استغلالها لإظهار مشاعر الحب والامتنان إلى الطرف الآخر، وكل من له حق عليك.
رسائل تهنئة العام الجديد 2023
وتنشر "الدستور" أفكار رومانسية لتقديم في تهنئة رأس السنة 2023 للأحباب والأصدقاء في هذا التقرير.
وتعد رسائل التهنئة بالعام الجديد 2023 للحبيب هي من أبرز الاهتمامات للكثير من البنات والسيدات، ولأنهن الأكثر إظهارا لمشاعر الحب والمودة فالكلمات، حيث سوف تترجم كلماتهن ما سوف يضمره قلوبهن من الكثير من المشاعر والأحاسيس وذلك يكون اتجاه الحبيب.
رسائل تهنئة في العام الجديد 2023 للحبيب
رسائل تهنئة العام الجديد 2023 للحبيب وذلك بمجموعة من الكلمات الرقيقة والحصرية، كالتالي:
- أحببتك وكأنك الوحيد في العالم، الذي يستحق الحب.
- منذ عرفتك وأنا أرى كل شيء جميل، العالم كله يحبني والجميع يهديني الورد.
- معًا نستطيع أن نحقق المستحيل، ونحقق كل الأمنيات.
- أتذكر تلك الأيام التي التقينا فيها، اشتاق واحن وأبكي على ما مضى ولم يعود.
- في قلبي مكان لم أعرفه إلا بعد أن عرفتك، كل عام وأنت معي.
- أتبعيني حتى نصل إلى أن نكون معًا دائمًا.
- في غسق الليل، أرى وجهك بازغ كالقمر في سقف غرفتي ادنوا إليك، وحين لا أجدك أبكي.
- أنت العوض الذي أتاني في عز احتياجي لذلك.
- السعادة الحقيقية تلك التي وجدتها حين قالت لي عيناك أنك تحبني.
- كلما رأيتك تجدد الحب إليك، وزاد وفاض وملئ الفؤاد.
- كيف لا يدرك الناس قيمة الحب، فأظن أن لا قيمة للإنسان بلا حب.
- من قواعد الحب، أن يبتسم قلبك لرؤية من تحب.
- تلك الشعور الذي أشعره وأنا معك، لا يضاهيه أي شعور أخر.
- كيف كنت بهذه السذاجة حين تركتك ترحل عني.
- أحبك إلى أن ينتهي العالم، أحبك إلى أن تخرج الروح.
- في البداية كنا أصدقاء، أما الآن فأنت رئتي الثانية، ونبض قلبي.
- أحلامي بسيطة، أنت وبيت صغير، وأطفال تجمع ملامحنا.
- قل لي أحبك، كلما دنوت منك، فأنا أبتهج بسماع ذلك.