الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مع اقترابه.. تعرف على أجمل رسائل التهنئة بالعام الميلادي الجديد 2023

عام جديد 2023
عام جديد 2023

أجمل رسائل التهنئة بالعام الميلادي الجديد 2023 من الأمور التي يهتم بالبحث عنها الكثير من المواطنين بعد أن أصبحت الرسائل الإلكترونية هي أداة مهمة للتواصل فى ظل الثورة التكنولوجية واستحداث المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعى من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض أشهر الجمل والرسائل وبرقيات التهاني بالعام الجديد 2023 من خلال هذا التقرير.

أجمل رسائل التهنئة بالعام الميلادى الجديد 2023

من الرسائل التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي للتهنئة بالعام الجديد 2023، كالآتي:

• أسأل الله العظيم في هذا العام الجديد أن يجعله عاماً مباركاً عليكم لتحقيق السعادة والنجاح.

• اهنئكم من القلب بحلول العام الميلادي الجديد 2023.

• اسأل الله لكم في العام الجديد الخير والعافية.

• كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الميلادي الجديد.

• عام سعيد عليكم وسنة مليئة بالخير والبركات.

• عام جديد سعيد يالغالي لك ولكل أسرتك، عسى العام الجديد يحمل لك الكثير من الخير.

• جاء العام الجديد عساك دائماً سعيد وعني قريب لست بعيد.

• في العام الجديد أتمنى لك دوام الصحة والعافية.

• كل عام وأنت بخير واتمنى أن يكون عامك المقبل أفضل من كل الأعوام السابقة.

أجمل رسائل التهنئة بالعام الميلادى الجديد 2023

• تهنئة من القلب بالعام الجديد، بكل الحب أرسلها لكم وأدعو الله أن يجعل عامكم خير عام.

• إلى من أحبه قلبي، عام سعيد وأمل جديد وفرحة تملأ جوانب قلبك وتجعل كل أيامك عيد.

• نودع عام قديم ونستقبل عام جديد، عسى الله أن يرزقك فيه كل الخير.

• اللهم اجعل العام الجديد عاماً كله أمل وتفاؤل بأن القادم أفضل بإذن الله.

• كل عام وأنتم بخير والعام القادم تكونون في أفضل حال.

أحدث كلمات رسائل تهنئة العام الميلادي الجديد 2023 وعبارات التهاني

• العام الجديد طفل يولد ويحمل معه الأمل بأن غداً أفضل، عامكم سعيد مبارك.

• اللهم بارك هذا العام واجمع لكم فيه من كل الخير والرزق.

• لدي كلمتين اقولها للغاليين كل عام وانتم طيبين.

• هلا بالعام الجديد عساه يجعلك دائماً سعيد يا أغلى الناس.

• عام ملئ بالحب والطمأنينة والسكينة والسلام لكل الأحبة.

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وائل لطفي

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