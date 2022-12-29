الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أحدث كلمات رسائل تهنئة العام الميلادي الجديد 2023 وعبارات التهاني

تهنئة العام الميلادي
تهنئة العام الميلادي الجديد

أيام قلائل تفصلنا عن حلول العام الميلادي الجديد 2023 حيث تسود البهجة في جميع أنحاء العالم مع احتفالات رأس السنة الميلادية ويحرص الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم على تقديم عبارات ورسائل تهنئة العام الميلادي الجديد 2023 رغم اختلاف كل دولة في العادات والتقاليد عن الأخرى.

رسائل تهنئة العام الميلادي الجديد 2023

ورغم تباين عادات وطرق احتفالات مواطني كل دولة عن الأخرى، إلا أنهم يجتمعون على تبادل رسائل تهنئة العام الميلادي الجديد 2023 مع الأهل والأصدقاء وزملاء العمل، ما جعلنا نرصد أرق عبارات التهاني والمعايدات عبر السطور التالية:-

  • أتمنى أن يجلب لك عام 2023 مزيداً من الصحة والسعادة والسلام والنجاح.
  • أطيب الأمنيات بمزيد من المرح والمغامرات الجميلة في عام 2023.
  • لنأخذ نجاح الأمس ونضعه على تطلعات المستقبل المشرق، لنبدأ عاماً جديداً 2023.
  • عام 2023 هو بداية فصل جديد في حياتك، لنمنحه بداية جميلة مليئة بالذكريات التي لا تنسى أبدا.
  • لتعطي تطلعاتك وآمالك الدفعة الحقيقية كي تأخذك لعام جديد 2023.
  • إذا لم تطرق الفرص بابك في عام 2022، فقم ببناء هذا الباب لاستقبال عام 2023.
  • تهنئة من الوريد إلى الوريد، وقبل الزحمة والمواعيد، كل عام وأنت سعيد.

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أحدث عبارات ورسائل تهنئة السنة الجديدة 2023 للأهل والأصدقاء

رسائل تهنئة العام الجديد 2023 للحبيب والأصدقاء

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2023

كلمات تهنئة العام الجديد 2023

  • مع حلول العام الجديد أسأل الله لكم زيادة في الرزق والبركة، وزيادة في الفرحة والسرور، وأن يكون العام الجديد الذي تُفتح به الأبواب المغلقة وتتحقق فيه الأحلام المؤجلة.
  • مر عام، وجاء عام جديد، أتمني فيه للجميع أجمل الأمنيات، كل عام أنتم بألف خير.
  • تهنئة مميزة من القلب في بداية عام 2023 لجميع أصدقائي وزملاء العمل، كل عام أنتم بصحة وسعادة ونجاح.
  • العام الجديد يطرق بابنا، اللهم اجعله عاماً تتبدل فيه أحوال أحبائي للأفضل، واجعل السعادة تملأ ديارهم، واصرف عنهم كل من يريد لهم السوء.
  • أرسل لكم أطيب الأمنيات، وأسعد اللحظات لأيام أفضل قادمة، وأن يكون هذا العام أفضل بكثير مما قبله.
  • الأمل له مكان في القلوب يتجدد مع بداية كل عام دون إذن أو رد بالرفض أو القبول، اللهم اجعلنا من المتفائلين المتمسكين بالأمل دائماً.

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أجمل رسائل تهنئة رأس السنة 2023

عبارات ورسائل تهنئة بمناسبة الكريسماس والعام الجديد 2023

عبارات تهنئة العام الجديد 2023

  • مع انتهاء عام 2022، أتمنى أن تتلاشى معه كل المحن والصعاب، ويأتي العام الجديد ومعه سلاسل من الخير ووصال الأحباب.
  • أنت يا من تقرأ كلامي؛ العام الجديد على الأبواب، وأنا أول من يبارك للغالي ويحمل له تهاني؛ كل عام وأنت بخير وصحة، يا من ذكرته وهو نسيني.
  • تزهو الأيام بقرب من نحب؛ وتبارك الأقدار أحلامنا حينما نشاركها مع من نحب؛ وتشرق شمس عامنا الجديد ولا نبتغي فيه إلا دوام صحة وبقاء من نحب؛ كل عام أحبابنا بألف خير.
  • تتسابق الأيام وتعدي السنين، وأنتم مثل ما أنتم ثابتون بالقلب والروح، كل عام أنتم الحب الكبير، كل عام أنتم أجمل ذكرياتي، كل عام أنتم بخير.
رسائل تهنئة العام الميلادي الجديد 2023 تهنئة العام الميلادي الجديد محمد حمدى زكى كلمات تهنئ عبارات تهنئة العام الجديد 2023

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وائل لطفي

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