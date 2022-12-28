أحدث عبارات ورسائل تهنئة السنة الجديدة 2023 للأهل والأصدقاء
تصدرت عبارات ورسائل تهنئة السنة الجديدة 2023 قائمة بحث الكثير من المصريين خلال الفترة الحالية بالتزامن مع اقتراب نهاية العام الجاري وقدوم عام 2023، حيث يحرص الكثيرين على إرسال رسائل التهنئة والمعايدة للأهل والأصدقاء والأحباب، ونشر عبارات المعايدة على منصات التواصل الاجتماعي ضمن طقوس الاحتفالات.
رسائل تهنئة السنة الجديدة 2023
ويستعرض لكم "الدستور" باقة من أحدث رسائل تهنئة السنة الجديدة 2023 لإرسالها للأهل والأصدقاء وتقديم المعايدة والتهاني.
- يا صديقي الغالي أتمنى لك في العام الجديد النجاح والتوفيق من الله، كل عام وأنت بخير.
- لجميع الأهل والأصدقاء والأحباب أتمنى لكم عام جديد سعيد مليء بالبهجة والسعادة.
- أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقكم جميعاً سنة سعيدة لتحقيق كل ما تتمنوه.
- إلى الأهل والأقارب بخالص حبي واعتزازي اتقدم لكم بالتهنئة السعيدة بالعام الميلادي الجديد.
- في عام 2023، أتمنى لك مزيدًا من الصحة والسعادة، وأمنيات محققة، كل سنة وانت طيب وبخير.
- اللهم لا تدخل علينا هذه السنة إلا وانت راضِ عنا، اللهم اجعلها من أجمل سنوات عمرنا، وعوضنا فيها عن كل ما فات.
- أسأل الله مع بداية العام الجديد أن أرى كل أهلي وأصدقائي في أتم صحة وعافية، وأن يديمهم نعمة جميلة في حياتي.
عبارات تهنئة السنة الجديدة 2023
- بالحب كتبت كلماتي، لك من قلبي كل الأمنيات بعام جديد سعيد، كل سنة وانت في أحسن حال.
- كل عام وأنتم بخير.
- كل عام وأنتم إلى الله أقرب.
- نتمنى لكم مع بداية العام الجديد العمر المديد والصحة الجيدة.
- نتمنى لكم عاماً جديداً من الإنجازات والنجاحات الجديدة.
- كل عام وكل اصدقائي واقاربي في زحام من نعم الله وفي الخير نلتقي بإذن الله.
- دعونا ننسى الآلام الماضية ونستقبل الآمال بصدر رحب للعام الجديد 2023.
كلمات تهاني العام الجديد 2023
- تهنئة مميزة من القلب للقلب في بداية عام 2023 لجميع أصدقائي وزملاء العمل وإخواني وأحبابي وكل عام وأنتم بخير وفي صحة وسعادة ونجاح ويرزقكم الله خير هذا العام ويكفيكم شره.
- بكل الود والحب، أهنئكم بالعام الجديد، أتمنى لكم فيه أيامًا أجمل مما توقعتكم، عام جديد سعيد.
- كل سنة وكل الحلوين طيبين، أقدم من قلبي أجمل التهاني لأعز الناس عليه بالسنة الجديدة.
- عام جديد سعيد عليكم وعلى أسرتكم الكريمة، أسأل الله أن تحققوا فيه كل أمانيكم، وأن يجعله من أسعد أعوامكم.
- هلت السنة الجديدة، ولكن أجمل ما فيها أنكم في حياتي، أدامكم الله نعمة كبيرة عليّ، كل عام وأنتم طيبين.
- في عام 2023، أسأل الله ألا ينقطع الفرح عن بيوتنا، وأن يحقق لنا كل أمانينا.