مواعيد الإجازات الرسمية 2023 في مصر للقطاع العام والخاص والمناسبات الدينية

يبحث الآلاف من المواطنين عن أيام الإجازات الرسمية بالسنة الجديدة 2023، ويتصدر التساؤل عن عدد الإجازات الرسمية 2023 في مصر، وذلك بسبب قرب نهاية العام الحالي 2022، وسيتبقى عدد يومان فقط على بدء العام الجديد.

الإجازات الرسمية 2023 في مصر

وتنشر «الدستور» لجميع متابعيها معرفة كل ما سيخص الإجازات الرسمية 2023 وذلك يكون من ضمن خدمة مستمرة ستقدمها لزوارها بمختلف ومتنوع المجالات.

تشمل أجندة العام الجديد في 2023 على مناسبات رسمية بالقطاع العام والقطاع الخاص في الدولة المصرية، وذلك بالإضافة إلى الإجازات وكافة الأعياد الدينية والأعياد القبطية، وذلك طبق التقويم الميلادي والتقويم الهجري.

موعد وأيام الإجازات الرسمية 2023 في القطاع العام والخاص

ويوجد إجازات رسمية ألا وهي «يوم الجمعة ويوم في من كل أسبوع وذلك على مدار السنة 2023، وذلك بالإضافة إلى عدد الإجازات في كل شهر في شهور السنة، وسوف تكون على حسب المناسبة الرسمية في الدولة المصرية.

- إجازة عيد الشرطة.. في يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.

- إجازة عيد شم النسيم.. في يوم الإثنين الموافق 17 أبريل 2023.

- إجازة عيد تحرير سيناء.. في يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

- إجازة عيد العمال.. في يوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023.

- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو. في. يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023.

- إجازة عيد الثورة.. يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023.

- إجازة ذكرى حرب أكتوبر 1973 في يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023.

مواعيد الإجازات الدينية بالسنة الجديدة 2023

يوجد إجازات رسمية دينية خلال عام 2023 للقطاع العام والخاص، وتكون وفقا التقويم الهجري للمسلمين من بينها..

- إجازة عيد الفطر 2023، تبدأ من يوم الجمعة 21 أبريل حتى الأحد 23 أبريل.. الإجازات الدينية في شهر أبريل.

- إجازة عيد الأضحى 2023، تبدأ من يوم الثلاثاء 27 يونيو حتى الجمعة 29 يونيو.. بالإضافة إلى إجازة يوم وقفة عرفات.

- إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

- إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

الإجازات الدينية بالسنة الجديدة 2023 وهو للأقباط

- عيد الميلاد القبطي هو يوم السبت 7 من يناير 2023.

- عيد الفصح القبطي هو يوم الأحد 16 من أبريل 2023.