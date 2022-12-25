عام جديد يحل علينا خلال أيام قليلة ما يجعل الكثيرين يبحثون عن عبارات ورسائل تهنئة بمناسبة الكريسماس والعام الجديد 2023 لإرسالها للأقارب والأصدقاء وتمنى الأمنيات السعيدة من أجلهم ومن أجلنا.

عبارات ورسائل تهنئة بمناسبة الكريسماس والعام الجديد 2023

نقدم لكم عدد من عبارات ورسائل تهنئة بمناسبة الكريسماس والعام الجديد 2023 لإرسالها لمن تحبون وتتمنون سويًا أن يكون العام الجديد به من الخير والنعم ما تبغونها.

يا جميل وددت أن أهنئك وأطلب من الله أن يبقيك معنا، وأن يحقق لك ما تريد بالعيد، وأن ينير لياليك بالفرح والسعادة.

بجميع جمل التهاني، بكل الأماني والحب، وبكل الأحاسيس في الوجود، كل عيد كريسماس وأنت بخير

باقة ورود، ياسمين، وعطر زكي طيب لكل شخص جميل مع عبارة كل ذكرى ميلاد وأنتم طيبين.

قبل أن ترن الأجراس، وقبل أن تبدأ مبادلات رسائل ذكرى الميلاد الجليل، وقبل أن يبدأ القداس، وددت أن أقدم التهاني لأعز الناس على قلبي.

