الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عبارات ورسائل تهنئة بمناسبة الكريسماس والعام الجديد 2023

2023
2023

عام جديد يحل علينا خلال أيام قليلة ما يجعل الكثيرين يبحثون عن عبارات ورسائل تهنئة بمناسبة الكريسماس والعام الجديد 2023 لإرسالها للأقارب والأصدقاء وتمنى الأمنيات السعيدة من أجلهم ومن أجلنا.

عبارات ورسائل تهنئة بمناسبة الكريسماس والعام الجديد 2023

نقدم لكم عدد من عبارات ورسائل تهنئة بمناسبة الكريسماس والعام الجديد 2023 لإرسالها لمن تحبون وتتمنون سويًا أن يكون العام الجديد به من الخير والنعم ما تبغونها.

  • يا جميل وددت أن أهنئك وأطلب من الله أن يبقيك معنا، وأن يحقق لك ما تريد بالعيد، وأن ينير لياليك بالفرح والسعادة.
  • بجميع جمل التهاني، بكل الأماني والحب، وبكل الأحاسيس في الوجود، كل عيد كريسماس وأنت بخير
  • باقة ورود، ياسمين، وعطر زكي طيب لكل شخص جميل مع عبارة كل ذكرى ميلاد وأنتم طيبين.
  • قبل أن ترن الأجراس، وقبل أن تبدأ مبادلات رسائل ذكرى الميلاد الجليل، وقبل أن يبدأ القداس، وددت أن أقدم التهاني لأعز الناس على قلبي.
     

مع اقتراب رأس السنة.. ننشر رسائل تهنئة العام الجديد 2023

عبارات تهنئة بمناسبة رأس السنة 2023

  • عام جديد سعيد إليكم عام من الصحة الجيدة والكثير من الحب والسعادة.
  • مع بداية السنة الجديدة 2023 أقدم التهنئة إلى جميع الأصدقاء وأتمنى لكم عام جديد سعيد علينا جميعًا.
     
  • للغاليين فقط كل عام وأنتم بخير بالعام الميلادي الجديد.
  • أطيب التهاني المعطرة بالحب المغلف بالأمنيات لأطيب القلوب كل سنة وأنت في صحة وعافية.
  • الوقت يجري والليالي سريعة، باقي قليل وتنطوي صفحة العام، جعل السعادة ما تفارقك.
  • وبداية العام الجديد ربي لا تريني في أهلي وأصدقائي وأحبابي أيّ مكروه، وأسالك اللهم الصحة والعافية.
  • اللهم أدخل علينا العام الجديد وأنت راضٍ عنا، واجعله عامًا تتبدَّل فيه همومنا إلى أفراح وسعادة.
     
  • أتمنى أن يجلب لك عام 2023 مزيداً من الصحة والسعادة والسلام والنجاح.
  • نتمنى أن يمتلئ منزلك بالفرح، وقلبك بالحب، وحياتك بالضحك، وعملك بالنجاح، في عامك الجديد 2023.
  • Happy new year.
  • العام الجديد يطرق بابنا، اللهم اجعله عام تتبدل فيه أحوال أحبائي للأفضل، واجعل السعادة تملأ ديارهم واصرف عنهم كل من يريد لهم السوء.
  • نرسل لكم أطيب الأمنيات وأسعد اللحظات لأيام أفضل قادمة، وأن يكون هذا العام أفضل بكثير مما قبله.
العام الجديد 2023 العام الميلادي الجديد العام الميلادي السنة الجديدة السنة الجديد الكريسماس بداية العام الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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