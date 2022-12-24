مع اقتراب الاحتفال بنهاية رأس السنة الكريسماس كما يُعرف يكثر البحث عن عبارات تهنئة بمناسبة راس السنه 2023 لإرسالها إلى الأقارب والأصدقاء، ومشاركاتهم التهاني بانتهاء عام ميلادي وبداية عام آخر جديد.

عبارات تهنئة بمناسبة رأس السنة 2023

نعرض لكم عدد من عبارات تهنئة يمكنكم لمحبيكم ومشاركتهم التهاني بانتهاء العام الميلادي 2022 وبداية عام 2023.

تهنئة قلبية خالصة لكم ولأسرتكم الكريمة بحلول العام الجديد 2023 شملكم الله فيه برحماته وأنزل عليكم السكينة والمودة وحقق لكم الأماني.

يسعدني أن أتقدم لكم بأجمل التهاني والتبريكات بحلول العام الجديد، مع تمنياتي أن يكون عامًا سعيدًا لكم ولمن تحبون.

ومع بداية عام 2023 نتقدم إليكم بعبارات التهنئة المحملة بأجمل الأمنيات أن يكون هذا العام عام خير وعطاء وتميز لنا ولكم.

ومع بداية سنة 2023 نهنئ أنفسنا بمعرفتكم وبالتعامل معكم يا من كنتم وستبقون عنوانًا للتألق ورمزًا للعطاء والبهاء.

عام مضى وهو يحمل معه أجمل ذكريات، هيا بنا ننسى الإساءة ونتذكر دائما أن السعادة لا تكون إلا باجتماع الأحبه كل عام وأنتم بخير.

أتمنى أن يجلب لك عام 2023 مزيداً من الصحة والسعادة والسلام والنجاح.

أطيب الأمنيات بمزيد من المرح والمغامرات الجميلة في عام 2023.

لنأخذ نجاح الأمس ونضعه على تطلعات المستقبل المشرق، لنبدأ عاماً جديداً 2023.

عام 2023 هو بداية فصل جديد في حياتك، لنمنحه بداية جميلة مليئة بالذكريات التي لا تنسى أبدا.

أطيب الأمنيات لصديقي الحبيب بعام جديد وسعيد مليئاً بالكثير من السعادة والفرح والنجاح.

تهنئة مميزة من القلب للقلب في بداية عام 2023 لجميع أصدقائي وزملاء العمل. كل عام وأنتم في صحة وسعادة ونجاح.

