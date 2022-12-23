السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لمراسلة أصدقائك وأحبائك..أجمل صور تهنئة رأس السنة 2023

صور الاحتفال بالعام
صور الاحتفال بالعام الجديد 2023

صور تهنئة رأس السنة 2023.. من الكلمات التى ارتفعت معدلات البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث “جوجل” بالتزامن مع قرب احتفالات رأس السنة الميلادية 2023.

صور تهنئة رأس السنة 2023

«الدستور» يرصد لم في التقرير التالي أجمل صور التهنئة بمناسبة رأس السنة 2023..

صور تهنئة رأس السنة 2023

يهتم المصريون بإرسال العديد من صور التهانى للمعايدة فى العام الجديد وهى تعبر عن المشاعر بقدوم العام الجديد والأمنيات بالحب والسعادة لشريك الحياة أو للأقارب أو الأصدقاء.

وتعتبر رسايل الحب المصورة تقليد مستحدث يواكب الثورة التكنولوجية التى أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعى فهى نتيجة لاهتمام الشريحة الكبرى من مواطنى العامل باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

ويهتم المبرمجون وكذلك المتخصصين فى صور الفوتشوب بتوليد العديد من صور التهنئة التى تجد رواجا كبيرً عبر وسائل التواصل الإجتماعى، حيث أصبح لكل احتفال صورً خاصة به كما أن المعايدة أصبحت أيضًا تجمل العديد من الكلمات لتى تعتمد على الإبهاء والإضاءة فليست صورة صامتة.

صور تهنئة رأس السنة 2023

وهناك العديد من الصور التى تستخدم لغة الأرقام للمعايدة مثلا كتابة رقم العام الجديد للاحتفال به مثل العام الميلاد الجديد 2023 وبجواره رسمة مبهجة أو وضع الرقم داخل مربع ملون باللون الأحمر أو اللون الوردى ليعبر عن الحب.

صور تهنئة رأس السنة 2023

كما ان صورة بابا نويل من الصور التى تجد رواجًا كبيرًا وكذلك عدد كبير من صور الابتهاج واحتفال العام الجديد 2023.

صور تهنئة رأس السنة 2023

شجرة الكريسماس من الصور التى تجد مكانة كبيرة فى الصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى لـ الاحتفال بالكريسماس. 

صور تهنئة رأس السنة 2023

هناك العديد من كروت المعايدة التى ترسل إلكترونيا تتخذ صورة بابا نويل بعدة اشكال مختلفة وكذلك عدة أحجام مع كتابة عدد قليل من الكلمات التى تعبر عن المعايدة بمناسبة العام الجديد .

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صور تهنئة رأس السنة 2023

إضافة إلى استخدام الصور للمعايدة هناك أيضًا، الرسائل الصغيرة التى تعبر عن مشاعر الحب والأمتنان والتى تستخدم للتهنئة بين المحبين والعاشقين وكذلك بين الأهل والأصدقاء.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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