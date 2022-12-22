الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بأغاني أفلام ديزني ورأس السنة.. فرقة أوبرا القاهرة يحتفلون مع منى الشاذلي

منى الشاذلي
منى الشاذلي

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، فرقة "أوبرا القاهرة"، في حلقة الليلة من برنامجها "معكم منى الشاذلي" والمذاع على قناة cbc.

أغنية شوفت النور 

وقدمت الفرقة خلال الحلقة عروضًا غنائية ، مستوحاة من أفضل الأغاني التي قدمتها الشركة العالمية "ديزني"، لأفلام الرسوم المتحركة، ومنها أغنية "شوفت النور".

الأغنية تم تعريبها من فيلم "تانجل"، أو "رابونزل"، وتتحدث عن الحب وكيف يعمل على تغيير الدنيا بشكل مختلف ويحول كل شيء لأحلى وجميل، وغناها كل من الدكتور أسامة علي، وجاكلين رفيق، من أعضاء الفرقة.

كما قدمت الفرقة خلال اللقاء مجموعة من أغاني الكريسماس، والتي رافقها ديكور خاص للبرنامج زاد من جمال العروض المقدمة.

منى الشاذلي فرقة أوبرا القاهرة أغنية شوفت النور فيلم تانجل ديزنى

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