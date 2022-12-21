الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قائمة أفلام رأس السنة 2023 فى سينمات مصر.. تعرف على القصص والأبطال

بوستر
بوستر

أيام قليلة وينطلق عرض أفلام موسم رأس السنة السينمائي، حيث أستقرت أربعة أفلام على المشاركة في هذا الموسم المعروف بموسم "منتصف العام الدراسي"، والذي ينطلق من أواخر ديسمبر وحتى منتصف شهر فبراير من العام الجديد.     

 

قائمة أفلام رأس السنة 2023 فى سينمات مصر

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دكتور نبيل الجميل أخصائي تجميل

أعلن الفنان محمد هنيدي مشاركة فيلمه "نبيل الجميل"، وهو فيلم كوميدي تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، حيث يمتلك دكتور نبيل أخصائي التجميل (محمد هنيدي) عيادة للتجميل، ومن خلال تلك العيادة يتعرض للعديد من المواقف، وتحدث بينه وبين (نور اللبنانية) العديد من المفارقات الكوميدية.

"نبيل الجميل" من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي، وبطولة محمد هنيدي، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبدالعظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء الميرغني، محمد الصاوي، مادلين طبر، شيما الشريف.

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جروب الماميز

واستقرت الجهة المنتجة لفيلم "جروب الماميز" لروبي ويسرا اللوزي، في منتصف شهر يناير المقبل وتحديدًا 18 منه، والفيلم بطولة روبي ويسرا اللوزي، محمد ثروت ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف إيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح.

محمد عبده يُحيى حفل رأس السنة فى مصر

ريم مصطفى والسقا يحتفلان بعرض «سيدتى الجميلة» فى مصر ليلة رأس السنة

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شلبي

طرح المخرج بيتر ميمي في ثاني تعاون يجمعه بالفنان كريم محمود عبدالعزيز برومو فيلم "شلبي"، وهو الفيلم الكوميدي الذي يتناول قصة دمية تغير حياة بطل العمل، والفيلم من بطولة روبي وبيومي فؤاد وسليمان عيد وحاتم صلاح ومحمد محمود إخراج بيتر ميمي .

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أخي فوق الشجرة

ويعرض للنجم رامز جلال فيلمه الجديد "أخي فوق الشجرة" في يناير المقبل وهو من بطولة كلا من تارا عماد، حمدي المرغني، ومحمد ثروت، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

المطاريد 

وأعلن الفنان أحمد حاتم عرض فيلمه الجديد "المطاريد" في موسم منتصف العام الدراسي، وهو عمل كوميدي يتحدث عن فرقة كرة قدم لديها تفاصيلها الخاصة، وهو من بطولة ن تاراعماد، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود الليثى، و محمود البزاوى، وطه الدسوقي، ومصطفى غريب، ومحمد مولى و محمود السيسى.

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اتنين للإيجار

ويعرض أواخر يناير فيلم "اتنين للايجار"، وهو من بطولة كلا من بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد أسامة "أوس أوس"، نانسي صلاح، عمرو عبدالعزيز، طاهر أبوليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، سيناريو وحوار إيهاب ناصر، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

رأس السنة افلام موسم رأس السنة دكتور نبيل الجميل أخصائي تجميل الفنان محمد هنيدي محمد هنيدي شلبي جروب الماميز

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وائل لطفي

عن قناة السويس

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