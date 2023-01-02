محافظ الغربية يتفقد محيط كنائس المحلة استعدادًا للاحتفال بعيد الميلاد

اطمئن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استعداد الوحدات المحلية في مدينة المحلة الكبرى، لاستقبال عيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال جولة ليلية، تفقد فيها، كنيسة السيدة العذراء مريم، كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس، كنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس السادس وكنيسة الملاك.

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري طوال فترة الأعياد، كما وجه بدهان البلدورات وأعمدة الإنارة، وقص الأشجار، في محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، كما وجه رؤساء الأحياء ونوابهم بالتواجد المستمر في الشارع والتنسيق الكامل والمستمر مع الأجهزة الأمنية لحين انتهاء فترة الأعياد.

رافق المحافظ خلال جولته المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة، وسعد نصر رئيس حي ثان المحلة.

وكان محافظ الغربية، قد أجرى جولة تفقدية لعدد من الكنائس بمدينة زفتى ضمن جهود المحافظة لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة، بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز مدينة زفتى، والعقيد شوقي منصور، مأمور قسم زفتي.

تابع خلال الجولة جهود الوحدات المحلية في تجهيز محيط الكنائس والأديرة، حيث تفقد كاتدرائية الشهيد العظيم أبي سيفين بزفتي، كنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم ابوسفين، كنيسة الكاثوليك وكنيسة مارجرجس، حيث أشاد بتمهيد الطرق المؤدية والمحيطة بالكنائس، موجهًا بإزالة كافة الإشغالات، دهان أعمدة الإنارة، وقص الأشجار.

وأشار المحافظ، إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح.

وأكد على عمل الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء في الحدائق العامة وتمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس، كما كلف غرفة العمليات المركزية بالتواصل المستمر مع الوحدات المحلية وشركات المرافق لتلقي أي بلاغات والتنسيق مع أقسام الشرطة؛ للتأكد من توافر كافة المتطلبات والتواجد المستمر للوحدات المحلية في الشوارع ومحيط الكنائس لحين انتهاء الأعياد.

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية نهطاي، حيث تابع أعمال إنشاء وحدة تنمية الأسرة ومركز شباب نهطاي، إلى جانب تفقد أعمال إنشاء مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي.

جولة محافظة الغربية

جولة محافظة الغربية